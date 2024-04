So kontrolliert die Polizei beim Blitzermarathon im Kreis Dillingen

Am Freitag fand der alljährliche Blitzermarathon im Landkreis Dillingen statt. Zwei Autos sind mit 34 Kilometern pro Stunde mehr unterwegs, als erlaubt.

Der Wind pfeift und biegt die Bäume und Sträucher beim Riedschreinerhof zwischen Binswangen und Höchstädt in die Richtung, in die er zieht. Am Feldweg, der um das kleine Wäldchen mit Weiher herumführt, stehen die Polizeibeamten Timo Ihm und Jana Herreiner, geschützt unter dem Kofferraumdeckel ihres Einsatzfahrzeugs und mit einer Laserpistole bewaffnet. Die zielt auf den Pferdehof, genauer gesagt rund 200 Meter vor das 80er-Schild auf der Straße davor. Zwar gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung ab dort, die Polizei ist aber dazu angehalten, erst nach dieser Distanz zu messen. "Bisher halten sich die Leute hier brav an die Begrenzung", sagt Polizist Ihm. Doch das haben am Freitag, beim Blitzermarathon 2024, längst nicht alle gemacht.

Ihms Kollegen haben am Morgen im Berufsverkehr gleich zwei Fahrer mit 134 Kilometern pro Stunde aufgehalten. Auf die wird wohl ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro zukommen, dazu 28,50 Euro Verwaltungsgebühr und ein Punkt in Flensburg. Seitlich an der Radarpistole wird die Entfernung der Fahrzeuge angezeigt, dazu die gefahrene Geschwindigkeit. 69, 75, 64, 82 - die Autofahrerinnen und Autofahrer sind am Nachmittag vorsichtig. Der starke Seitenwind in Kombination mit dem Regen könnte zudem für Zurückhaltung sorgen. Zusätzlich sind Ihm und Herreiner mit ihrer gelb-orange leuchtenden Warnweste und dem Einsatztransporter nicht gerade unauffällig.

Es soll nicht abkassiert, sondern sensibilisiert werden

Das sei aber auch so gewollt. "Es geht nicht darum, dass man hier viel Geld kassiert", sagt Ihm. Sondern darum, dass die Menschen gewarnt werden. Die Hoffnung: Auch die, die trotz der breiten Vorankündigung an diesem Tag erwischt wurden, lernen ihre Lektion. So soll Sensibilität für das Thema geschaffen werden. Ziel sei es, die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland und ganz Europa bis 2030 stark zu reduzieren. Zwei weitere Teams sind zum Blitzermarathon 2024 im Landkreis Dillingen unterwegs. Ein weiteres der Polizeiinspektion Dillingen und eins aus Wertingen, sagt Ihm. Im Gegensatz zu Blitzerautomaten müssen die Beamten die, die zu schnell gefahren sind aufhalten, erklärt Polizistin Jana Herreiner. Denn: "Wir messen nur die Geschwindigkeit und machen keine Bilder." Das Prinzip sei ähnlich, wie wenn Fahrzeuge beim Überfahren roter Ampeln beobachtet werden.

Plötzlich erhalten die beiden Polizisten einen Funkspruch. Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer zu Schaden kam. Ein Gerät, das die Kollegen vor Ort brauchen, befindet sich im Dienstfahrzeug von Herreiner und Ihm. Sie müssen los – denn das Wohl des Verletzten gehe vor.

