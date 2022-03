Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Ukrainer im Landkreis Dillingen bangen um Familien: „Es ist eine Katastrophe“

Plus Zwölf Tage wütet der Krieg: Drei Ukrainer und Ukrainerinnen aus dem Landkreis Dillingen berichten von Angst, Unverständnis – und Wut auf den russischen Präsidenten.

Für das Grausame in seinem Heimatland findet Taras Semenow kaum Worte. Der 50-Jährige aus Dillingen kann den Krieg in der Ukraine nicht begreifen. Seine Stimme am Telefon wirkt kraftlos. Er bringt nur heraus: „Das ist Wahnsinn.“ Die Sorgen um seine Familie und Freunde in der Ukraine quälen den Mann, der seit 21 Jahren in Deutschland lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen