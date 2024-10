Villenbach gewinnt Topspiel und rückt näher

Der SV Villenbach gewann das Topspiel der Fußball-Kreisklasse West 2 gegen TGB Günzburg 3:1 und rückte damit – bei einem ausgetragenen Spiel weniger – bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Im Tabellenkeller gelang Schlusslicht SG Röfingen sein erster Saisonsieg – und das deutlich beim 6:2 über die SG Bächingen/Medlingen. Drei wichtige Punkte für den Ligaerhalt sammelte der FC Pfaffenhofen-UZ in der Kreisklasse Nord 2 dank des 3:1-Erfolgs beim Konkurrenten SG Lutzingen/Unterliezheim ein. Im Verfolgerduell von Spitzenreiter Schretzheim (3:1-Sieg in Unterthürheim) gewann der TSV Binswangen gegen Tapfheim klar mit 4:0, tauschte mit dem Gast die Plätze und ist jetzt Dritter.

Kreisklasse West 2

Bachtal – Wasserburg 0:3. Ihre dritte Niederlage in Serie musste die SpVgg Bachtal einstecken. Beim verdienten Auswärtssieg der Wasserburger avancierte Artan Sopjani zum Matchwinner. Dabei kamen die Gastgeber eigentlich besser in die Partie. Mair scheiterte nach Zuspiel von Schäffler am Gästekeeper, Liebert traf den Nachschuss nicht richtig. Der TSV drehte dann auf und Sopjani nutzte einen Ballverlust der Bachtaler, dribbelte von der Mittellinie an und schloss überlegt zum 0:1 ab (30.). Direkt vor dem Pausenpfiff war erneut Sopjani zur Stelle und chippte den Ball über Reichhart hinweg ins Heimtor – 0:2. Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel der SpVgg eher Stückwerk, zu mehr als zwei Halbchancen von Liebert reichte es nicht. Auf der Gegenseite erzielte Sopjani das 0:3 (59.), dieses Mal per abgefälschtem Fernschuss. (CHRIS)

Kicklingen – Neumünster-U. 3:1. Die Bihler/Manier-Elf legte einen Blitzstart hin. Nach einem schönen Seitenwechsel wurde Jonas Manier im Strafraum gelegt. Vor 150 Zuschauer verwandelte Mario Meier den anschließenden Elfmeter zum 1:0 (9.). In der 37. Minute glich Franz Behmer mit einem Kopfball für die Gäste aus. Mit einem gerechten 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff machte der SSV Neumünster-Unterschöneberg mehr Druck. In der 57 Minute hielt Stefan Besel mit einer sehenswerten Parade nach einem Freistoß aus 20 Metern das 1:1 fest. Jonas Manier machte es besser und markierte in der 62. Minute die erneute Führung für die Hausherren. Den 3:1-Schlusspunkt setzte Patrick Jung, der nach 84 Minuten einen Abpraller von Gästekeeper ausnutzte und den Ball über die Linie drückte. (TIRE)

Villenbach – TGB Günzburg 3:1. In einem Spitzenspiel auf hohem Niveau ging der SVV als verdienter Sieger vom Platz. Die Gastgeber hatten ein Plus an klaren Torchancen und trafen zudem durch Benedikt Lutz und Philip Baumann zweimal Aluminium. In der durchweg hektischen Partie prägten zahlreiche Nickeligkeiten der Gäste das Geschehen, war in einer ungeahndeten Tätlichkeit von Volkan Öztürk gipfelten (45.). Die Strobel-Schützlinge ließen sich davon wenig beeindrucken und gingen in der 22. Minute durch Philip Baumann in Führung. Aus abseitsverdächtiger Position erzielte Günzburgs Goalgetter Hakan Polat den Ausgleich (30.) zum 1:1-Pausenstand. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff führte ein schulmäßig vorgetragener Angriff der Heimelf zum 2:1, als Alexander Berchtenbreiter passgenau Benedikt Lutz bediente, der die Hereingabe per Kopf zum 2:1 „veredelte“. Nun drängte der Tabellenführer auf den Ausgleich, die stabile SVV-Abwehr um Torhüter Christoph Wagner ließ jedoch kaum nennenswerte Chancen zu. Auf der Gegenseite hatten die Blau-Weißen mehrmals die Möglichkeit, das Spiel endgültig zu entscheiden. Es dauerte aber bis zu 79. Minute, ehe Lutz mit seinem zweiten Treffer die drei Punkte unter Dach und Fach brachte. (ohn)

Kreisklasse Nord 1

Mönchsdeggingen – Bissingen 3:1. Die Talfahrt des TSV Bissingen geht mit der sechsten Niederlage in Folge weiter. Und dabei begann es für die Gäste vielversprechend, als Daniel Braun nur knapp verzog (5.). In Führung gingen jedoch die aggressiveren Hausherren per Freistoß durch Tim Göttler (36.). Im Bissinger Offensivspiel blieb vieles Stückwerk, dennoch gelang der Ausgleich: Eine Flanke von Luca Müske landete im Netz, da Gästespieler Josef Ebermayer den Torwart noch entscheidend irritierte (59.). Die Hoffnung der Gästefans auf Zählbares machte kurz später Tim Göttler zunichte. Er verwandelte einen Handelfmeter – 2:1 (67.). Das Team mit den insgesamt besseren Möglichkeiten erzielte durch Florian Meyer noch das 3:1 (79.). „Gelb-Rot“ für Bissingens Dominik Konle (87.) war nur noch eine Randnotiz. (WM)

Kreisklasse Nord 2

Binswangen – Tapfheim 4:0. Nach zuletzt schwachen Spielen zeigte der TSV Binswangen eine deutlich verbesserte Leistung. Defensiv ließ man nur wenig zu und offensiv gab es gute Aktionen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verpasste Miller die Führung und Keeper Winkler musste einmal parieren. Drei Minuten nach dem Wechsel gingen die Binswanger dann in Führung: Benedikt Chromik wurde schön freigespielt und blieb vor dem Tor eiskalt. Beim 2:0-Treffer durch Kevin Oberschmid hatten die Binswanger Glück, dass der Schiedsrichter nicht auf Abseits entschied. In der 64. Minute sorgte Krass dann für die Entscheidung – 3:0. Nur vier Minuten später konnte Sailer den 4:0-Endstand erzielen. Am Ende war es ein verdienter Binswanger Heimerfolg. (JOWI)

SG Lutzingen/SCU – FC PUZ 1:3. Den Gästen gelang ein Auftakt nach Maß. Sascha Wenninger traf mit Schützenhilfe einer unaufmerksamen SG-Hintermannschaft bereits nach drei Minuten zum 0:1. In der 19. Minute erhöhte Peter Ziegler auf Zuspiel von Wenninger. Ansonsten blieben Torchancen auf beiden Seiten in der ersten Spielhälfte Mangelware. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gaben die Gäste das Spiel zunächst aus der Hand. Dadurch kam die SG Lutzingen/Unterliezheim zu Möglichkeiten. In der 50. Minute lenkte der Gästekeeper einen von Michael Hochstädter getretenen Freistoß gerade noch über die Latte. In der 63. Minute verkürzte Michael Beer per Freistoß auf 1:2. Den Ausgleich hatte kurz darauf Patrick Öxler auf dem Fuß. Lukas Röhrl spielte sich gekonnt in den gegnerischen Strafraum und passte quer auf Öxler, der das Leder allerdings über das Gehäuse setzte. Die Schlussphase des Spiels wurde hektisch, nachdem ein rotwürdiges Foul an SG-Kapitän Michael Hochstädter nur mit einer Zeitstrafe geahndet worden war (77.). Als der vermeintliche Ausgleichstreffer (90.) aberkannt wurde, traf Aaron Mengele im Gegenzug zum 1:3-Endstand. (HP)

Unterthürheim – Schretzheim 1:3. In einer von Anfang an intensiven Partie ließ der Gastgeber erkennen, dass man sich definitiv etwas ausgerechnet hatte. Unterthürheim wurde aber bereits in der siebten Minute kalt erwischt, als die Gäste durch Ardain Hoti in Führung gingen. In der Folge entwickelte sich ein spielerisch ansehnliches Match, in dem die Schretzheimer nach 39 Minuten durch Jonas Behringer etwas überraschend zum 0:2 kamen, das gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Die Unterthürheimer nutzten die Pause, um sich zu sammeln, und kamen zehn Minuten nach Wiederbeginn durch Nico Mairshofer zum Anschlusstreffer. Der TSV bestimmte nun mehr und mehr das Geschehen und erspielte sich einige Chancen, die jedoch nicht zum Torerfolg führten. Auch Gästetrainer Christoph Kehrle attestierte den Platzherren nach dem Spiel eine gute Leistung. In der Nachspielzeit konnten die Schretzheimer bei einem Konter durch Martin Schromm den 1:3-Endstand erzielen. Für Unterthürheim geht es jetzt darum, diese Spielstärke aus Halbzeit zwei auch in den kommenden Partien auf den Platz zu bringen. (romu)