Vorträge der Digitallotsen zu Internetsicherheit und Mikrotransaktionen

Das Regionalmanagement des Landkreises Dillingen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltungsreihe der Digitallotsen des Landkreises ein. In Zusammenarbeit mit dem „BayernLab“ Dillingen finden hierzu zwei spannende Vorträge zu den Themen „Digitaler Kompass: Internetsicherheit und Medienkompetenz für (Groß)-Eltern und Pädagogen“ am 28. Januar von 17 bis 20 Uhr und „Verkaufsstrategien in der Spieleindustrie: In-App-Käufe, Lootboxen und ihr Einfluss auf Jugendliche“ am 4. Februar von 18 bis 19.30 Uhr statt. Beide Veranstaltungen finden in den Räumen des „BayernLabs“ Dillingen in der Bahnhofsstraße 1 statt.

Beim Vortrag „Digitaler Kompass: Internetsicherheit und Medienkompetenz für (Groß)-Eltern und Pädagogen“ erfahren die Teilnehmer alles über die Wichtigkeit der Kompetenz des Umgangs mit digitalen Medien. Das gilt für Erwachsene, aber besonders auch für Kinder und Jugendliche. Die Teilnehmer erfahren in dem Vortrag, wie man seine Geräte und Konten sicher machen kann, wo die rechtlichen Grenzen des Internets liegen und welche Bedeutung soziale Medien haben, gerade auch für Heranwachsende.

Auswirkungen verschiedener Spiele auf Kinder und Jugendliche sind Thema

Der Vortrag „Verkaufsstrategien in der Spieleindustrie: In-App-Käufe, Lootboxen und ihr Einfluss auf Jugendliche“ am 4. Februar bietet eine Einführung, wie die Spieleindustrie In-App-Käufe und Verkaufsstrategien wie „Microtransactions“ und Lootboxen nutzt. Anhand verschiedener Spiele werden die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche erklärt und Tipps gegeben, wie man die genannte Zielgruppe für einen verantwortungsvollen Umgang sensibilisieren kann.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich beim Stehimbiss miteinander zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 20. Januar per Telefon unter 09074/9587842 oder E-Mail (regionalmanagement@landratsamt.dillingen.de) zu der Veranstaltung anzumelden. (AZ)