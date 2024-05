Landkreis Dillingen

Welche Folgen Cannabiskonsum für Jugendliche hat

Plus Bei einer Tagung in Dillingen geht es darum, wie man mit suchtgefährdeten jungen Menschen umgeht. Welche Hilfsangebote gibt es im Landkreis?

Von Marion Buk-Kluger

Was sind die Herausforderungen im Bereich der Jugendarbeit? Speziell beim zum Thema Sucht? Nicht nur im Hinblick auf die Situation in den einzelnen Familien betrachtet, sondern in der Gesamtgesellschaft. Was müssen wir von der Politik abverlangen? Was kann, muss getan werden? Viele dieser und noch mehr Fragen begleiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fachtagung zur Versorgungssituation suchtgefährdeter Jugendlicher im Landkreis Dillingen, veranstaltet von der ortsansässigen Fachambulanz Dillingen des Caritasverbandes Augsburg. Der Tag im Provinzhaus der Dillinger Franziskanerinnen war gedacht, um Hilfsangebote aufzuzeigen und durch den Erfahrungsaustausch zu einer intensiveren Vernetzung im Landkreis zu führen.

Fast die Hälfte ist abhängig

Nach der Begrüßung durch Sabine Schmidt, Leiterin der Suchtfachambulanz Dillingen, und Markus Müller, Diözesan-Caritasdirektor des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg, e.V., startete die Tagung mit dem Vortrag „Cannabiskonsum im Jugendalter - Bedeutung der Prävention“. Gerade in der aktuellen rechtlichen Veränderung bei Cannabis-Konsum ein brisantes Thema mit der naheliegenden Frage: „Quo vadis? -Wohin geht es?“ Täglicher Konsum von Cannabis, bei Beginn in der Adoleszenz, könne etwa zu einer Abhängigkeit bei 25 bis 50 Prozent der Nutzer führen. Was zeige, dass die intensive Beschäftigung gerade mit den potentiellen Nutzern im Jugendalter eine hohe Bedeutung hat.

