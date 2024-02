Das bietet das Literaturfestival Nordschwaben im Kreis Dillingen

Spezielle Verbrechen, engagierte Mütter, philosophische Blickwinkel – das Literaturfestival Nordschwaben startete mit einer Reise und bietet vieles, auch im Landkreis Dillingen.

Wer mit Tamina Kallert auf Reisen geht, tut das mit allen Sinnen und getragen von jener Leichtigkeit des Seins. Diese fast kindliche Freude des Erlebens, der Fähigkeit, das Besondere im vermeintlich Kleinen zu sehen, vermittelte die Reiseschriftstellerin beim Auftakt des Nordschwäbischen Literaturfestivals im Bayertorsaal in Rain. Es ist der Auftakt für eine Reise durch die aktuelle Literatur. In den kommenden vier Wochen präsentieren die Veranstalter in zwölf Städten und Gemeinden entlang der Donau und bis ins Ries an reizvollen Orten eine Auswahl an aktuellen Romanen und Erzählungen, bewegende Biografien und spannende Sachbücher, unter anderem auch in Dillingen, Höchstädt und Buttenwiesen.

Start des Literaturfestivals Nordschwaben verzögerte sich

Mit ihrer spürbaren Lust auf Nähe zu Menschen, sprühendem Charme und bildreicher Sprachgewandtheit nahm Kallert, frei von Allüren, alle mit nach Schottland, Norwegen, auf die Seychellen und sonst wohin. Beim Empfang für geladene Gäste freute sich darüber auch der künstlerische Leiter des Festivals, Thomas Kraft. Er dankte allen Beteiligten für deren "Idealismus, Enthusiasmus und Mut, damit dieses Festival stattfinden kann".

Sie gaben den Startschuss zum Literaturfestival 2024 (von links): die Bezirksräte Johann Popp und Peter Schiele, Dillingens Landrat Markus Müller, Autorin Tamina Kallert, Kurator Thomas Kraft, Landrat-Stellvertreterin Claudia Marb und Bürgermeister Karl Rehm. Foto: Barbara Würmseher

Laut Pressemitteilung steht das Festival für "aktuelle Literatur und Autorenpersönlichkeiten zum Anfassen". Das abwechslungsreiche Programm soll interessierte Leserinnen und Leser, Jung und Alt an reizvolle, typische nordschwäbische Veranstaltungsorte locken und Literatur zum gemeinschaftlichen Ereignis machen. Mit drei Veranstaltungen in Rain, Gempfing und Oberndorf startete es am Wochenende. Am Samstag, 2. März, geht der Blick nach Mertingen, wo das Moderations-Urgestein des Bayerischen Rundfunks, Fritz Egner, in der Alten Brauerei aus seinem "Leben zwischen Rhythm & Blues" erzählt.

Feministin kommt mit ihrem Buch in den Kaisersaal nach Buttenwiesen

Einen Blick zurück in die Vergangenheit, als Kindheit und Jugend noch unter ganz anderen Vorzeichen standen als heute, wirft Sylvia Schenk mit ihrer Erzählung "Maman". Sie liest daraus am Mittwoch, 6. März, in der Alten Schranne in Nördlingen. Aus dem Blickwinkel einer emanzipierten Feministin, wie sie sich selbst nennt, blickt Shila Behjat dagegen auf ihr heutiges Leben als Mutter von zwei Söhnen. Diese neue Aufgabe bringt so manches Rollenmuster ins Wanken. In ihrem Buch "Söhne groß ziehen als Feministin – ein Streitgespräch mit mir selbst" stellt sie sich den Fragen der Gleichberechtigung und lädt dazu auch das Publikum am Samstag, 9. März, im Kaisersaal in Buttenwiesen ein.

Weiter geht es im Landkreis Dillingen am Freitag, 15. März, mit dem Menschenfreund und Philosophen Wilhelm Schmid im Schlosskeller Höchstädt. In seinem Buch "Den Tod überleben" nimmt er die Perspektive derjenigen ein, die der Tod eines geliebten Menschen allein zurücklässt.

"Die Erfindung des Lächelns" – das Buch von Tom Hillenbrand führt in den Louvre des frühen 20. Jahrhunderts. Wer dabei entführt wird, deutet der Titel bereits augenzwinkernd an. Vorstellen wird der Autor dieses Verbrechen und sein Buch am Dienstag, 19. März, im Sparkassensaal in Dillingen. Informationen zu dem Programm und den weiteren Veranstaltungen (bis 5. Mai) sowie zum Vorverkauf finden sich unter www.literaturfestival-nordschwaben.de.