Rain/Donau-Ries/Dillingen

Das dritte Nordschwäbische Literaturfestival hat begonnen

Eine charmante, sympathische Reiseleiterin: Tamina Kallert, die in Rain den Auftakt zum Nordschwäbischen Literaturfestival machte.

Plus Beim fulminanten Start des Nordschwäbischen Literaturfestivals ging das Publikum mit Tamina Kallert auf Reisen. Sie führten zu Lebensfreude. Womit die Autorin in ihren Bann zog.

Von Barbara Würmseher

Wer mit Tamina Kallert auf Reisen geht, tut das mit allen Sinnen und getragen von jener Leichtigkeit des Seins, für die die Moderatorin und Autorin steht: von der fast kindlichen Freude des Erlebens, der Fähigkeit, das Besondere im vermeintlich Kleinen zu sehen, ihrer spürbaren Lust auf Nähe zu Menschen, sprühendem Charme und bildreicher Sprachgewandtheit. So unprätentiös ist Kallert, so frei von Allüren, dass es eine wahre Freude ist, sich von ihr nach Schottland, Norwegen, auf die Seychellen und sonst wohin mitnehmen zu lassen, und dennoch einfach auf seinem Stuhl im Bayertorsaal in Rain sitzenzubleiben.

Der Auftakt zum dritten Nordschwäbischen Literaturfestival

Es ist der Auftakt zum dritten Nordschwäbischen Literaturfestival, der dort mit Tamina Kallert zelebriert wird und alle freuen sich einfach nur. Beim Empfang für geladene Gäste freut sich etwa Kurator Thomas Kraft, der allen Beteiligten dankt für deren "Idealismus, Enthusiasmus und Mut, damit dieses Festival stattfinden kann". Es freut sich Landratstellvertreterin Claudia Marb, die betont, wie gerne der Donau-Ries-Kreis Unterstützer ist. Auch der Dillinger Landrat Markus Müller hat allen Grund zur Freude, schließlich "öffnen Bücher Fenster in andere Welten". Beide Landkreis-Repräsentanten setzen Zeichen für weitere Zusammenarbeit. Und Bezirksrat Peter Schiele steht die Freude ebenfalls ins Gesicht geschrieben, als er von einem "kraftvollen Start" spricht.

