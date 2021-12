Lauingen

vor 16 Min.

1200 Unterschriften gegen das Tierkrematorium in Lauingen

Plus Die Bürgerinitiative gegen das geplante Tierkrematorium in Lauingen hat Unterschriften gesammelt. Die Stimmung ist angespannt. Bürgermeisterin Katja Müller spricht von anonymen Drohbriefen.

Von Christina Brummer

Soll es in Lauingen ein Tierkrematorium geben? Darüber wird seit einigen Wochen in der Stadt gestritten. Eine Bürgerinitiative hat sich gegen den Bau formiert. Sie kritisiert, dass die Stadt eine unzureichende Informationspolitik und „Salamitaktik“ verfolge. Dem Betreiber des Krematoriums unterstellen die Mitglieder, die Menschen zu täuschen, und fürchten zusätzliche Emissionen und Verkehr. Auch die Frage, ob der Standort gegenüber dem Friedhof angemessen ist, wird immer wieder gestellt. 1237 Unterschriften hat die „Bürgerinitiative Pro Wohlfühlstadt“ nach eigenen Angaben gegen das Tierkrematorium gesammelt. Am Freitag haben Vertreterinnen und Vertreter der BI die Liste bei Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) abgegeben. Die Stimmung zwischen den Parteien ist angespannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen