Lauingen-Frauenriedhausen

17:30 Uhr

Wie geht es mit dem Frauenriedhauser Baugebiet weiter?

Plus 66 neue Wohnungen sollten im Lauinger Ortsteil entstehen, doch passiert ist bisher nichts. Bei der Bürgerversammlung kommt das Thema erneut auf den Tisch.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

"Warum hört man da nix?", will Joseph Link wissen. Schon im Dezember 2021 wurden Pläne für ein Baugebiet in Frauenriedhausen vorgestellt. Bis zu 66 neue Wohnungen sollten nach damaligen Konzepten entstehen, geplant waren – je nach Variante – Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Sogar " Tiny Houses" waren im Gespräch. Frauenriedhausen könnte durch das Wohngebiet beträchtlich wachsen. Doch, das merken Einwohner bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend an: Es geht nichts voran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen