Hunderte feiern das Parkfest im Lauinger Luitpoldhain

Besser hätte das Wetter gar nicht sein können. Im Schatten illuminierter Bäume feierten rund 800 Menschen das Parkfest im Lauinger Luitpoldhain.

"Ein Prosit der Gemütlichkeit" ruft der Musikverein "Eintracht Bächingen" vom Podest aus in die Menge. Dicht an dicht sitzen die Menschen im Lauinger Luitpoldhain beieinander und stoßen fröhlich an. Kinder springen umher, Menschen stehen für Grillhähnchen, Bier oder Bratwürste an, es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Das erste Parkfest im Lauinger Luitpoldhain ist ein großer Erfolg.

26 Bilder Das erste Parkfest nach 15 Jahren im Lauinger Luitpoldhain Foto: Cordula Homann

Otto und Karin Schwenk sind aus Zöschingen gekommen und sitzen mit Christine und Sibylle Schäfer aus Lauingen an einem Tisch. Letztere stand einen Tag zuvor selbst auf der Bühne - mit der Blaskapelle Glött. "Wir haben zusammen mit dem Musikverein Aislingen beim Jubiläum in Holzheim gespielt. Da war auch so eine super Stimmung. Es macht richtig Spaß, wieder zu spielen", sagt die junge Frau und strahlt.

Warum keine Lauinger Gastronomie vertreten ist

Es 19 Uhr und die Bierbänke reichen nicht mehr aus. Also stockt die Stadtkapelle Lauingen mit vereinten Kräften nochmal für 200 Gäste mehr auf. Erster Vorsitzender Thomas Schadl ist begeistert. "Vor 15 Jahren war nicht so viel los wie heute. Aber so wie es heute Abend ist, so war der Plan. Der Vorstand hat den Neustart unterstützt. Anders wäre es nicht gegangen." Man habe sich bei der Planung an den 15 Jahre alten Fotos orientiert, den 25 Jahre alten Lichtmast und das restliche Material reaktiviert. Nur eines bedauert Schadl: Die Idee, die Gäste von regionalen Gastronomen verköstigen zu lassen, klappte nicht. Alle Anfragen in Lauingen seien abgesagt worden, wegen Personalmangel. Immerhin gibt es beim Fischgut Räucherfisch.

Die Lauinger Stadtkapelle hat viel vor

Dagegen sei die ganze Stadtkapelle komplett. Es gibt keinen Corona-Ausfall und alle hätten Lust, wieder gemeinsam zu spielen. Zum Glück, denn nun stehen plötzlich wieder zahlreiche Termine auf dem Programm: kommende Woche beim Landkreisfest in Dillingen, die Woche drauf beim Sommerfest zum 130-jährigen Bestehen des Elisabethenstifts...

Parkfest Lauingen Luitpoldhain Thomas, Marlene und Margarethe Hummel und Vitus Kleinle (linke Bankseite von vorne) sowie Günther Hoffmann, Christa Kleinle, Josef Hummel und Heike Winter (rechte Bankseite von hinten) aus Lauingen hatten beim Lauinger Parkfest viel Spaß. Foto: Cordula Homann

Begeistert von der Stimmung und der Atmosphäre sind auch Gabi Gentner und Horst Eberhardt, die sich nach ein paar Jahren heute im Luitpoldpark mal wieder getroffen haben. Auch die Familien Hummel, Kleinle, Winter und Hoffmann aus Lauingen genießen gemeinsam das erste große Fest seit der Corona-Pandemie. Die Temperaturen seien Ideal. "Vor 15 Jahren war ich auch hier", erinnert sich Josef Hummel. "Damals war hier alles voller Schnaken", sagt er und lacht.

Die Familien Winkler, Hörmann und Wagner aus Lauingen und Veitriedhausen genossen die laue Sommernacht im Lauinger Luitpoldhain Foto: Cordula Homann

Drei Tische weiter stoßen die Familien Winkler und Wagner aus Lauingen mit den beiden Hörmanns aus Veitriedhausen an. "Es ist richtig klasse hier, toll, dass wieder ein Fest ist und dass es noch Leute gibt, die etwas organisieren", sagt Simone Winkler. Sie engagiert sich beim Verein Lebenswertes Lauingen und freut sich riesig für die Stadtkapelle Lauingen, dass so viele Menschen gekommen sind.

Inzwischen brennen die Lichterketten und an den Füßen der Bäume flammen bunte Lichter auf. Die Bächinger Musikerinnen und Musiker rufen das nächste Prosit aus. Es wird noch eine lange, warme Nacht.