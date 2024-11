So viel Geld hat das Spiel ohne Grenzen Lauingen gekostet

Acht Teams, sechs Aufgaben und eine Menge Spaß. Das war das „Spiel ohne Grenzen“ in Lauingen. Mitte September traten die Mannschaften in lustigen und herausfordernden Disziplinen gegeneinander an. Das Event war eine Anlehnung an die Aktion mit demselben Namen vor 55 Jahren, damals im Rahmen einer europaweit ausgestrahlten TV-Sendung. Diesmal war alles etwas kleiner und heimeliger, wegen des Regens auch nasser. Doch davon haben sich die Teams nicht aufhalten lassen. Bei der Stadtratssitzung am Dienstag machte Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) nun öffentlich, was die Aktion die Stadt gekostet hat.

Demnach handelt es sich um Kosten in Höhe von 21.200 Euro. Nach der Abrechnung habe man eine Finanzierungslücke von 5300 Euro, die aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden müsse. Stadträtin Martina Lenzer (FDP) wollte wissen, welche Ausgaben in diesen Kosten eingerechnet seien, es sei auch schon von höheren Kosten die Rede gewesen. Laut Müller handelt es sich unter anderem um den Empfang für die Ehrengäste aus Wernau (die Teilnehmer von vor 55 Jahren wurden erneut eingeladen), die Ausleihe der Spiele (diese wurden beim TSV Mönchsdeggingen ausgeliehen) und der Biertische für die Feier danach. Viel sei auf Spendenbasis ermöglicht worden. Außerdem konnten die Kosten gesenkt werden, weil der Bauhof einige Arbeiten übernommen hat.