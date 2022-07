Schon wieder rufen "falsche" Polizisten im Kreis Dillingen an

Die Dillinger Polizei warnt eindringlich vor den Betrügern. In Lauingen und Wertingen sind die Opfer aufmerksam gewesen.

Eine Seniorin hat am Dienstagmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser wollte die Angerufene mit der üblichen Masche verunsichern, dass zwei Einbrecher unterwegs wären und sie Türen und Fenster geschlossen halten sollte.

Frau aus Gottmannshofen legt sofort auf

Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und legte sofort auf, so dass kein Schaden entstand, teilt die Polizei mit. Bereits am Sonntag gab es gegen 14.45 Uhr einen ähnlichen Anruf bei einer Seniorin aus Gottmannshofen. Hierbei wurde die Geschädigte sogleich nach Geld und Wertsachen in ihrem Haus befragt.

Auch hier gingen die Täter leer aus, da die Seniorin sofort auflegte. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch