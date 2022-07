Betrug im Netz: Zwei Bürgerinnen fallen auf falsche Angaben herein

In einem Fall geht es um ein Wohnmobil und mehrere tausend Euro Verlust. Im anderen um ein Handy, für das nie gezahlt wird.

Zwei Menschen im Landkreis fielen laut der Dillinger Polizei auf Betrüger im Internet herein. Eine 51-jährige Landkreisbewohnerin wurde über ein Inserat in einem sozialen Netzwerk auf ein Wohnmobil aufmerksam, für das sie am 13. Juli einen Geldbetrag in Höhe von 8.500 Euro auf ein spanisches Konto überwies.

Der vermeintliche Verkäufer forderte zwei Tage später für angebliche Steuerzahlungen weitere 2.000 Euro und gab vor, dass das Campingfahrzeug durch die Steuerbehörden beschlagnahmt worden wäre. Nachdem die 51-Jährige ihr Geld zurückforderte, riss der Kontakt zu dem bisher unbekannten Betrüger ab. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei Dillingen.

Handy versandt ohne Geld dafür zu bekommen

Ebenfalls Anzeige wegen Warenbetrugs erstattete eine 34-jährige aus dem Landkreis Dillingen. Diese hatte auf einem Online-Kleinanzeigenportal ein Mobiltelefon zum Verkauf angeboten. Nachdem sich ein bisher unbekannter Mann bei der 34-Jährigen gemeldet hatte und Kaufinteresse vorgaukelte, übersandte die Frau ihr Mobiltelefon an eine Adresse in Großbritannien, ohne Vorkasse zu verlangen. Eine Bezahlung erfolgte nicht, der Wert des Handys und die Höhe der Versandkosten liegen insgesamt bei rund 600 Euro. (AZ)

