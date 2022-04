Wenn der Nachbar zum Lebensretter wird

Plus Armin Köhler aus Lutzingen erhält die Medaille zur öffentlichen Anerkennung. Dabei ist ihm etwas anderes viel wichtiger.

Ein Autounfall, ein Missgeschick im Haushalt oder bei der Gartenarbeit, vielleicht auch nur beim Spazierengehen. Unglücke können jederzeit passieren. Dann ist es wichtig, Menschen in der Nähe zu haben, die beherzt und besonnen helfen. Armin Köhler ist ein solcher Mensch und rettete dadurch seinem Nachbarn Michael Rettinger das Leben. Dafür wurde der Lutzinger nun von Schwabens Regierungspräsidenten Erwin Lohner ausgezeichnet. Landrat Leo Schrell übergab Köhler in einer Feierstunde die Urkunde für öffentliche Anerkennung sowie die Patrona-Bavariae-Medaille, die Schutzpatronin Bayerns.