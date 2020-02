vor 25 Min.

Das Glück war nicht auf Gundelfinger Seite

Die Gundelfinger Damen verpassen durch eine knappe Heimniederlage den Sprung aufs „Treppchen“. Die HSG-Herren erledigen gegen das Tabellenschlusslicht ihre Pflichtaufgabe.

Vorerst geht es für die BOL-Handballerinnen des TV Gundelfingen nicht auf das „Tabellen-Treppchen“ – sprich, einen der ersten drei Plätze. Das Spitzenspiel gegen den TSV Aichach verlor die Mannschaft in der eigenen Halle mit 27:28 Toren. Die letzten Sekunden waren entscheidend, doch das Glück war an diesem Abend nicht auf der Seite des TVG. In einem Spiel auf Augenhöhe dominierte Gundelfingen die erste Hälfte, spielte schöne Tore heraus und führte zur Pause 15:14. Die Schiedsrichter ahndeten auf der Seite der Gastgeberinnen viele Fouls, sodass sich das Team in der Abwehr immer mehr zurücknehmen musste.

Handball: TV Gundelfingen verliert knapp gegen Aichach

Den Aichacherinnen merkte man zusehends an, dass sie das Ruder unbedingt herumreißen wollten. Immerhin hat das Team Aufstiegsambitionen. Im Angriff erfolgte eine längere Manndeckung für Jana Kling auf der Mittelposition. Letztlich, so muss man feststellen, verloren die Gundelfingerinnen das Spiel in der Abwehr. Kurz vor Schluss bestand zwar noch die Möglichkeit, auszugleichen. Die Zeit spielte gegen die Gastgeberinnen. Der TVG hat durch die Niederlage nicht zu befürchten, in der Tabelle nach unten zu rutschen. Auf den nächstplatzierten VfL Leipheim sind es vier Punkte Abstand. (vmö)

Spielfilm: 2:2, 7:5, 10:10, 15:14 – 17:15, 20:18, 24:24, 27:27, 27:28

TV Gundelfingen: Pertler (Tor); Mäck (4), Kerler (2), E. Gerstmayr (5/4 Siebenmeter), K. Gerstmayr, Haselmeier (3), Fischer, Bamberger, Jana Kling (3), Jen. Kling (3), Bergbreiter (1), Eckmaier, Beutmiller (6)

Zum Abschluss des 14. Spieltags empfing die HSG Lauingen-Wittislingen am Sonntagabend Tabellenschlusslicht TSV Niederraunau II. Letztlich souverän erledigten die Hausherren die Pflichtaufgabe mit einem 42:29-Sieg. In einer fair geführten Partie übernahmen die Gastgeber von Beginn an die Kontrolle und setzten sich durch Tore des flinken Christian Kinzler schnell mit fünf Toren ab. Verstärkt durch drei reaktivierte Spieler, namentlich Martin Wiedenmann, Florian Gandenheimer und Max Manßhart, baute die Spielgemeinschaft die Führung bis zur Pause auf 20:11 aus.

HSG Lauingen-Wittislingen siegt souverän

In der zweiten Hälfte wurden jedoch kurzzeitig Erinnerungen an das Hinspiel erweckt, als die HSG die Abwehrarbeit vernachlässigte und im Angriff ihre Chancen nicht mehr verwertete. Postwendend spiegelte sich diese Phase auch auf der Anzeigetafel wider, als die Gäste bis auf fünf Tore aufschließen konnten. Gegen Ende der Partie fanden die Donautaler hingegen wieder in die Spur und bauten die Führung dank einer konzentrierten Vorstellung bis zum Schluss noch aus. Abschließend steht ein verdienter und souveräner Sieg gegen den Tabellenletzten. Um auch kommende Woche gegen den Tabellenzweiten TSV Haunstetten II zu bestehen, bedarf es dennoch einer Leistungssteigerung.

Spielfilm: 7:4 13:6 20:11; 24:19 32:22 42:29

HSG-Herren: Rommel, Biller; Gandenheimer, Egger (1), Wiedenmann (3), Wittlinger, Soderer (1), Maier Mi. (6/2), Märkl (2), Kinzler (13), Wenger (7), Wendland (6), Manßhardt (3)

Trotz durchwachsenen Angriffs und dank einer guten Defensive gewinnen die HSG-Herren II in Weißenhorn mit 26:29. (chr)

Spielfilm: 5:7, 8:11, 12:13; 18:23, 21:27, 26:29

HSG-Herren II: Huber, Kling; Stark (2), Lovrekovic, Wegner (2), Gumpp (4), Zywiczynski (6), Mair, Reinelt (2), Kinzler, Schreitt (7/4), Loibl (4), Knecht (2)

Arbeitssieg für die HSG-Damen

Für die HSG-Damen war es ein Arbeitssieg zu ungewohnter Stunde. Nach einer etwas langatmigen ersten Halbzeit konnte die HSG sich schließlich mit Tempo und einem 0:4-Lauf entscheidend vom Gegner absetzen und frühzeitig das Spiel für sich entscheiden. Damit beißen sich die Damen am Tabellenführer Schwabmünchen fest und halten Abstand zum Verfolger aus Bäumenheim. (AM)

Spielfilm: 2:2, 9:8, 11:12; 13:13, 14:18, 17:22, 20:24

HSG-Damen: Bruno, Linder; Pappe (2), Menner (1), Klapperich (1), Sand (4/2 Siebenmeter), Dürk (2), Bahlmann (4), Reinelt, Hirschbolz (6), Schmied (3), Urban (1), Kling

Manuel Reitenauer (links) warf neun Tore gegen Bäumenheim – was Spielertrainer Andreas Seitz (rechts) sichtlich erfreute. Bild: Karl Aumiller

Über die beiden Heimsiege der Wertinger Männer-Teams haben wir bereits berichtet. Nachträglich hervorzuheben ist allerdings, dass Manuel Reitenauer nicht nur für die „Erste“ gegen Bäumenheim und Reserve gegen Meitingen II auf dem Feld stand, sondern in beiden Spielen zusammen zwölf Tore für den TSV erzielte. Die Wertinger BOL-Damen waren am Wochenende spielfrei. (dz)

