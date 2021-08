Hilles Blick geht beim FC Gundelfingen immer nach vorne

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der Neuzugang des FC Gundelfingen wurde durch Verletzungen fast aus der Bahn geworfen. Jetzt freut er sich auf das Duell mit seinem Ex-Klub Türkspor Augsburg, der als Tabellenführer kommt.

„Das wirft uns nicht um“, hatte Simon Hille das 1:5 beim SV Donaustauf schnell abgehakt. Der Neuzugang des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen blickte nach der ersten Saisonniederlage lieber voraus auf das Duell mit dem Spitzenreiter Türkspor Augsburg (Samstag, 17 Uhr), das für ihn ein ganz besonderes ist. Denn vergangene Saison zog sich der 28-Jährige noch selbst das Türkspor-Trikot über.