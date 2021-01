vor 39 Min.

Lauingen: Erst Ruhestörung dann Rauschgiftfund

Die Dillinger Polizei hat in Lauingen Rauschgift entdeckt.

Die Dillinger Polizei musst am Samstag wegen einer Ruhestörung nach Lauingen.

Der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Ruhestörung in der Lauinger Geiselinastraße mitgeteilt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts fanden die Beamten in der Wohnung einer 24-jährigen Frau eine geringe Menge Rauschgift.

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse führten, so die Polizei, zu einer weiteren Durchsuchung bei einem 28-Jährigen, bei dem ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. (pm)

