Trainer-Entlassung: Kitzinger ist überrascht und enttäuscht

Unterringingens Ex-Trainer Torsten Kitzinger äußert sich zur Entlassung.

Als Torsten Kitzinger am vergangenen Dienstag noch das Training beim TSV Unterringingen leitete, hätte er nicht gedacht, dass er einen Tag später nicht mehr Coach des Fußball-Kreisklassisten aus der Großgemeinde Bissingen sein würde. Kein Wunder, dass der 41-Jährige, der in Gremheim wohnt, „überrascht und enttäuscht“ war, nachdem ihm Abteilungsleiter Jochen Mittring und der zweite Vorsitzende des Vereins, Daniel Schüle, am Mittwochabend schweren Herzens mitgeteilt haben, dass man aus sportlichen Gründen die Zusammenarbeit beenden müsse (lesen Sie hier mehr dazu).

Seine zweite Trainer-Entlassung

Für Kitzinger war es nach zehn Jahren seine zweite Trainer-Entlassung. In der Saison 2009/2010 musste er zur Winterpause bei der SpVgg Gundremmingen seinen Hut nehmen. Dass der TSV Unterringingen zuletzt zehn Spiele nicht gewinnen konnte und am Sonntag das Kellerduell beim SV Genderkingen mit 1:2 verlor, führt Kitzinger vor allem auf die schwache Trainingsbeteiligung seiner Ex-Truppe zurück. Oft musste er in den Spielen drei Akteure aufstellen, die während der Woche nicht zum Training erschienen waren.

Aufgrund von einigen Verletzungen habe man sogar einige ältere Kicker wie zum Beispiel Bernd Beck reaktiviert. All die Maßnahmen haben aber nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Vor allem im konditionellen Bereich sei sein Team in der Schlussphase stets eingebrochen. So wurden unter anderem 2:0-Führungen gegen den TSV Wertingen II und den SV Wortelstetten verspielt, und auch beim 3:4 gegen Ebermergen lag man lange Zeit vorne, ehe dann die Puste ausgegangen sei.

Interimslösung bei Unterringingen

Wie bereits berichtet, werden bis zur Winterpause interimsmäßig Jochen Mittring und Islam Nuraj gemeinsam als Trainer beim Tabellenvorletzten die Verantwortung übernehmen. Ob das Team, das mit 31,96 Jahren das höchste Durchschnittsalter aller Mannschaften in der Kreisklasse Nord II aufweist, die Wende schafft, könnte sich schon im Auswärtsspiel beim Tabellensiebten SV Eggelstetten herausstellen. (her)

