Bachtaler Euphorie trifft auf Glötter Tradition

Fußball: Mit dem Landkreis-Derby zwischen Neuling SpVgg Bachtal und Glött startet die neuen Kreisliga-Saison. Absteiger Schretzheim legt mit schwerem KK-Auswärtsspiel los.

Bereits am Freitag (19 Uhr) starten die Fußballer der SpVgg Bachtal in ihr „Abenteuer Kreisliga“. Auf dem Sportgelände in Landshausen empfängt der euphorisch gestimmt Aufsteiger aus der Gemeinde Syrgenstein den Traditionsverein SSV Glött zu einem Landkreisderby und inoffiziellen Eröffnungsspiel der Kreisliga West.

Nach einer intensiven Vorbereitung mit Erfolgen über SGM Herbrechtingen/Bolheim, SV Bissingen und FV Sontheim II sowie einem Remis gegen den FC Härtsfeld (alle Kreisliga A/Ostwürttemberg) startet das Heimteam um Trainer Roland Häge mit einer Portion Optimismus in die neue Spielzeit. Besonders durch die Zugänge Tim Liebert, Tom Lotterer (beide FV Sontheim), Jakub Ruf (FC Unterbechingen), Kevin Collins (TSV Haunsheim) und Co-Spielertrainer Patrick Mair (SC Hermaringen) wurde der Zug im Training deutlich erhöht. Sie alle sind auch Kandidaten für die Startelf im Derby gegen die favorisierten Glötter Lilien. Mut dürfte den Kickern aus dem Bachtal die Heimbilanz der vergangenen Runde machen: Während man über die komplette Saison auf den heimischen Plätzen der Spielgemeinschaft ungeschlagen blieb, wurden in Landshausen sogar alle Spiele siegreich gestaltet.

Glötter Vorbereitung nicht optimal

Die Gäste aus dem südlichen Landkreis wollen ihre Favoritenstellung gegen den Neuling unter Beweis stellen. Die Vorbereitung verlief allerdings nicht gerade optimal. In den vergangenen Wochen gab es wieder viele Ausfälle zu beklagen. Auch am Freitag muss SSV-Coach Markus Rickauer auf den einen oder anderen Langzeitverletzten verzichten. Zuletzt gewann das noch nicht richtig eingespielte Glötter Team zwar die Generalprobe gegen Riedlingen 3:2, doch das Spiel offenbarte in vielen Bereichen noch großes Verbesserungspotenzial. „Gegen einen richtig unangenehm zu bespielenden Aufsteiger auf schwierigem Untergrund sind wir richtig gefordert. Klar wollen die drei Punkte zum Auftakt, doch das wird ein schwerer Gang für uns“, so Rickauer. Er will die Siegchance seiner Lilien durch eine offensive Ausrichtung erhöhen. (CHB/RÖB)

Es fehlen: SpVgg: Simon Hummel, Matthias Weinelt (beide Urlaub), Valentin Schäffler, Lukas Wickmair (beide verletzt); Glött: Martin, Oberfrank, Mielke (alle langzeitverletzt)

Schretzheim muss Kampfgeist zeigen

Auch in den unteren Landkreis-Spielklassen beginnt am Wochenende die Runde 2022/23. Dabei trifft unter anderem Kreisliga-Absteiger BC Schretzheim am Sonntag (15 Uhr) auf die SV Ehingen-Ortlfingen, die vergangene Saison in der Kreisklasse Nord Fünfter geworden war. Mit Reinhold Armbrust haben die Gastgeber zur neuen Saison einen treffsicheren Spielertrainer mit Bezirksliga-Erfahrung verpflichtet. BCS-Coach Christoph Kehrle: „Die Kreisklasse Nord ist sehr stark, wenn wir da vorne mitspielen wollen, müssen wir jede Woche als Team abliefern. Gegen die eingeschworene Truppe von Ehingen gilt es vor allem, kämpferisch dagegenhalten. Die haben richtig viel Qualität in der Offensive.“ (MÜDA)