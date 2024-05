Bierduschen für Dillinger Landkreis-Teams nicht ausgeschlossen

Fußball: Am Wochenende können mit dem TSV Wertingen und dem TV Gundelfingen zwei Landkreis-Teams vorzeitig aufsteigen. Auch erste Abstiegsentscheidungen stehen an.

Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen, der SSV Ulm (3. Bundesliga) und die Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) haben die Sekt- und Bierduschen für ihre vorab errungenen Fußballmeisterschaften bereits hinter sich. Am kommenden Wochenende könnten in den unteren Amateurligen weitere folgen, aber auch Tränen fließen. Nämlich dann, wenn der Abstieg nicht mehr zu verhindern ist. Nachfolgend ein Überblick über mögliche Entscheidungen, die am Samstag oder Sonntag fallen könnten.

Bayernliga Süd: Der TSV Schwaben Augsburg wird Meister, wenn er das Schlagerspiel gegen den SV Erlbach gewinnt und gleichzeitig der Tabellendritte SV Heimstetten bei Türksport Augsburg keinen Dreier einfährt. Als Absteiger steht der Kirchheimer SC längst fest. Sollte der FC Gundelfingen sein Auswärtsspiel in Dachau nicht gewinnen und gleichzeitig der FC Ismaning sein Duell beim TSV Nördlingen nicht verlieren, stehen die Grün-Weißen als Teilnehmer der Abstiegsrelegation fest.

Noch ein Sieg fehlt Wertingen

Bezirksliga Nord: Gewinnt der TSV Wertingen sein Heimspiel gegen den FC Horgau , ist der Aufstieg in die Landesliga perfekt. Dies wäre er auch bei einem Remis oder einer Niederlage, wenn gleichzeitig Verfolger FC Stätzling sein Heimspiel gegen den TSV Meitingen verliert. Sollte die SSV Glött am Samstag beim SC Griesbeckerzell verlieren und gleichzeitig der TSV Rain II beim FC Günzburg triumphieren, würde der direkte Abstieg feststehen. Ein Rainer Sieg würde auch den Abstieg des SV Holzkirchen bedeuten, gleichgültig wie der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen den FC Gundelfingen II bestreitet.

Kreisliga West: Weder an der Spitze noch im Keller können am viertletzten Spieltag Entscheidungen fallen. Zu dicht liegen in beiden Tabellenregionen die Teams zusammen.

Kreisliga Nord: Die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen ist Meister, wenn sie gegen Marktoffingen gewinnt und zugleich Verfolger Alerheim sein Heimspiel gegen den TSV Hainsfarth verliert. Sollte die SSV Höchstädt eines ihrer beiden Heimspiele gegen Deiningen (heute 19 Uhr) oder am Sonntag gegen Buchdorf gewinnen und die Kellerkinder Deiningen und Riedlingen nicht punkten, könnten die Rothosen nicht mehr direkt absteigen.

Villenbach im Topduell

Kreisklasse West II: Der TSV Burgau hat vorzeitig den Titel, wenn er das Topduell gegen den SV Villenbach gewinnt. Am Tabellenende könnte Schlusslicht SV Ziertheim mit einem Sieg in Weisingen nochmals für Spannung im Abstiegskampf sorgen.

Kreisklasse Nord I: Eine Entscheidung im Titelrennen kann noch nicht fallen. Am Tabellenende würde der TSV Unterringingen bei Punktverlusten gegen Flotzheim den direkten Klassenerhalt nicht mehr realisieren können.

Kreisklasse Nord II: Weder an der Spitze noch am Tabellenende können vier Spieltage vor Schluss Entscheidungen fallen.

A-Klasse West II: Beim TV Gundelfingen kann der Sekt kaltgestellt werden. Ein Sieg am Samstag beim FC Günzburg II würde die Meisterschaft bedeuten. Den Titel hätte der Spitzenreiter selbst bei einer Niederlage sicher, wenn gleichzeitig Verfolger SSV Glött II bei Reflexa Rettenbach nicht gewinnt.

A-Klasse West III: Vorzeitig abgestiegen wäre der SV Roggden bei einer Niederlage beim Tabellendritten SG Marxheim und bei gleichzeitigen Siegen des TSV Bäumenheim (in Brachstadt) und des SC Mörslingen (gegen Zusamaltheim ). An der Tabellenspitze kann noch keine Entscheidung fallen. Zu dicht liegen die beiden Top-Teams SC Tapfheim und SG Lutzingen /Unterliezheim zusammen.

