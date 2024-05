TSV Wertingen: Das Titelrennen bleibt spannend

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter TSV Wertingen macht aus 0:1 einen 5:2-Heimsieg.

Weil Verfolger Stätzling 2:1 in Gersthofen gewann, ist die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft der Fußball-Bezirksliga Nord vertagt. Spitzenreiter TSV Wertingen geht derweil weiter seinen Weg und behält dank des 5:2-Heimsieges seinen Vier-Punkte-Vorsprung bei jetzt noch zwei ausstehenden Spieltagen. Der vereinshistorische Aufstieg ist nur noch einen Sieg entfernt.

Vom Rückstand zeigt sich Wertingen unbeeindruckt

Von Beginn an nahm der TSV das Spiel in die Hand. Umso überraschender kam der Rückstand in der 7. Minute. Flippermäßig fiel der Ball vor die Füße von Tim Paulheim – 0:1. Wertingen ließ sich davon aber nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorne. Beste Chancen wurden jedoch zunächst vergeben. Bis zur 39. Minute dauerte es, ehe ein TSV-Treffer fiel: David Spizert wurde von Maximilian Lamatsch im Strafraum zu Fall gebracht, es gab Elfmeter. Kapitän Maximilian Beham verwandelte diesen sicher. Wertingen drehte diese Partie noch vor der Pause durch das erste Tor von Spizert.

Kurz nach Wiederbeginn verpasste Günzburg den Ausgleich: Benjamin Wahl war durch, wurde bei seinem Schuss jedoch noch entscheidend gestört. Nur eine Minute später erhöhte Wertingen auf 3:1. Erneut war der Vorlagengeber Mayr und der Torschütze Spizert. Der Gastgeber spielte weiter munter nach vorne und kreierte Chancen. Die FCG-Hintermannschaft bekam Wertingens Torjäger David Spizert einfach nicht in den Griff – und er traf zum dritten Mal.

Wertingen macht alles klar

Zehn Minuten vor dem Ende folgte ein weiteres Wertinger Tor, diesmal durch Christoph Müller, der aus 20 Metern wuchtig einnetzte. Das Günzburger 5:2 durch einen Flugkopfball von Maximilian Lamatsch in der letzten Spielminute war dann nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer, Heiß, Knöpfle, Schiermoch, Beham (69. Gebauer), Kotter, Mayr (82. Rueß), Müller, Prestel (61. Gerold), Spizert (86. Mayerföls) Tore: 0:1 Tim Paulheim (8.), 1:1 Maximilian Beham (39./FE), 2:1 David Spizert (43.), 3:1 David Spizert (49.), 4:1 David Spizert (71.), 5:1 Christoh Müller (80.), 5:2 Maximilian Lamatsch (90.) SR: Yannick Furnier (Polizei SV Augsburg) Zuschauer: 250

