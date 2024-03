Daheim beim BC Schretzheim ist es am schönsten

Fußball: Der Kreisklassist Schretzheim geht mit zwei Rückkehrern in die Frühjahrsrunde.

Mit Lukas Schwarzfischer und Daniel Schaaf wechseln im Sommer zwei Schretzheimer Eigengewächse zurück zum Fußball-Kreisklassisten BC Schretzheim.

Daniel Schaaf (28) spielte die vergangenen Jahre beim FC Lauingen in der Kreisliga West und ist im Mittelfeld am stärksten. Er hat in dieser Position – wie auch schon in seiner Zeit beim BCS – mit Toren und Vorlagen zu wichtigen Siegen beigetragen und wird ab Sommer spielender Co-Trainer. Daniel Schaaf: „Ab Sommer wieder für meinen Heimatverein aufzulaufen und mit vielen Freunden den Sportplatz teilen zu können, ist für mich ein Highlight. Zudem bin ich dankbar für die Chance, erste Eindrücke in die Tätigkeit als Trainer zu bekommen und von Christoph einiges lernen zu dürfen.“

Aus Wertingen nach Schretzheim

Der 27-jährige Offensivspieler Lukas Schwarzfischer kommt vom Bezirksligisten TSV Wertingen, wo er seine Torgefahr schon oft unter Beweis gestellt hat. Auch er freut sich über seine Rückkehr in die sportliche Heimat: „Ich hoffe, die Mannschaft nach meiner vollständigen Genesung mit meiner Motivation, Erfahrung und meinem Ehrgeiz unterstützen zu können.“

Abteilungsleiter Christian Seiler: „Ich bin froh, dass wir die Jungs vom BC Schretzheim überzeugen konnten. Da haben wir zwei sehr gute Spieler dazu gewonnen.“ Er blickt nach vorne: „Wir wollen auch in Zukunft möglichst alle Jugendspieler in unsere Herrenmannschaften integrieren und noch den ein oder anderen abgewanderten Spieler zurück zum BCS holen.“

Trainer Kehrle zeigt sich glücklich

Trainer Christoph Kehrle: „Lukas kenne ich von unserer gemeinsamen Zeit in Wertingen, dort hat er uns sehr geholfen in der Bezirksliga mit seinen Torjäger-Qualitäten. Für ihn steht jetzt aber erst einmal im Fokus, dass sein Knie wieder gesund wird. Da drücken wir ihm alle Daumen, werden ihn bestmöglich unterstützen und geben ihm die Zeit, die er braucht.“ Und über Rückkehrer Daniel Schaaf sagt Kehrle: „Daniel hat jetzt zwei Jahre in Lauingen gespielt. Seit ich in Schretzheim Trainer bin, ist der Kontakt zu ihm nie abgebrochen. Wir wollten ihn ja letztes Jahr schon zurückholen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt geklappt hat.“ Schaaf und Schwarzfischer bringen den BCS, da ist sich Trainer Kehrle sicher, qualitativ jedenfalls sofort weiter: „Beide haben Schretzheimer Blut – und das ist für uns sehr wichtig.“

