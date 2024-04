Der TSV Wertingen macht den nächsten Schritt

Fußball-Bezirksliga Nord: Wertinger Vier-Punkte-Vorsprung mit Pflichtsieg beim TSV Rain II verteidigt.

Der TSV Wertingen hat sich vom Sieg des Verfolgers FC Stätzling vom Samstagnachmittag gegen den VfR Neuburg nicht verrückt machen lassen und bei der Bayernliga-Reserve des TSV Rain mit 3:1 gewonnen. Damit bleibt es bei vier Punkten Vorsprung in der Fußball-Bezirksliga Nord bei noch vier ausstehenden Partien.

Bereits nach 16 Minuten lagen die Gäste 2:0 in Front. Schon in der 6. Minute hätten die Zusamstädter in Führung gehen können, doch da scheiterte Florian Heiß mit seinem Kopfball an der Latte. Acht Minuten später war es dann soweit: Christoph Müller spielte den Ball in den Strafraum auf David Spizert. Der nahm die Kugel an, drehte sich und traf zu seinem 21. Saisontor platziert ins linke untere Eck.

Wertinger Doppelschlag

Nur zwei Minuten später sorgte Kapitän Maximilian Beham für den Doppelschlag. Nach einer Ecke legte Heiß per Kopf auf Beham ab. Dieser war ebenfalls mit dem Köpfchen zur Stelle und traf ins rechte untere Eck. Es sah nach einer klaren Angelegenheit aus, doch in der 20. Minute war Rain plötzlich wieder im Spiel. Robin Spieler schickte auf rechts Talha Kulak, der marschierte am herausstürmenden Torwart Sandro Scherl vorbei und machte den Anschlusstreffer. Danach hatte Wertingen nicht mehr den gewohnten Zugriff wie in der Anfangsphase. Die Heimmannschaft konnte diese kurze Schwächephase des Spitzenreiters aber nicht ausnutzen.

Acht Minuten nach dem Wechsel stellte der Gast den alten Abstand wieder her. Erneut war Müller der Vorlagengeber. Seinen Steckpass auf Marco Schiermoch verwertete der Linksverteidiger aus spitzem Winkel mit einem großartigen Schuss unter die Latte. Rain wurde nur noch einmal gefährlich (83. Minute), aber Niko Schröttle vergab seine Möglichkeit.

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch, Fischer, Heiß, Beham, Müller (88. Mayerföls), Gebauer (84. Knöpfle), Kotter, Gerold (73. Prestel), Mayr (81. Rasic), Spizert (84. Rueß) Tore: 0:1 David Spizert (14.), 0:2 Maximilian Beham (16.), 1:2 Talha Kulak (20.), 1:3 Marco Schiermoch (53.) Schiedrichter: Paul Schmidt (BC Schretzheim) Zuschauer: 180

