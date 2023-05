Ein Endspiel für Gastgeber Bubesheim

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Nachholspiel gegen Wertingen für den Klassenerhalt punkten.

Gegensätzlicher könnten die Voraussetzungen für das Nachholspiel zwischen Gastgeber SC Bubesheim und dem TSV Wertingen am Mittwochabend (18.30 Uhr) kaum sein. Während Bubesheim dazu gezwungen ist, die Partie zu gewinnen, um noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren, können die Zusamstädter dank ihres Sieges am vergangenen Sonntag völlig unbeschwert auflaufen.

Wertingens Vorstellung gegen die Reserve des TSV Rain konnte sich sehen lassen. Die Defensive stand wie zuletzt häufig sehr solide. Insgesamt stellt Wertingen mit nur 28 Gegentoren in bislang 27 Spielen die drittbeste Defensive der Fußball-Bezirksliga Nord. Ein Grund, warum der Klassenerhalt nun vorzeitig gefeiert werden konnte. Marco Gerold nutzte nach Abpfiff die Gelegenheit, seinem Trainer Daniel Schneider eine Bierdusche zu verpassen.

Kader des TSV Wertingen ist arg ausgedünnt

Aktuell plagen dem Wertinger Coach jedoch große Personalsorgen. Bereits gegen Rain II mussten etliche Stammkräfte verletzungsbedingt passen. Auch einige angeschlagene Spieler standen auf dem Feld. Nun kommt hinzu, dass am Sonntag Marcel Mayr und Andreas Kotter bereits in der ersten Halbzeit das Spielfeld verletzt verlassen mussten. Mit welchem Kader die Wertinger also am Mittwochabend in Bubesheim antreten, ist noch völlig offen. Dass Co-Spielertrainer Andreas Kotter in dieser Saison nochmals zum Einsatz kommen wird, schloss Schneider direkt nach der Partie gegen Rain aus.

Wie gefährlich Bubesheim sein kann, zeigte der SC am vergangenen Wochenende gegen Ecknach. Die Bubesheimer waren einem wichtigen Sieg nahe, fingen sich in der 85. Minute aber einen Konter ein, dem der Ecknacher 2:1-Siegtreffer erfolgte. Die Wertinger werden sich jedenfalls auf eine Gastgeber-Mannschaft einstellen müssen, die mit dem Rücken zur Wand steht und alles daransetzen wird, das Duell zu gewinnen.