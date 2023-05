Wertingen zurrt den Ligaerhalt fest

Fußball-Bezirksliga Nord: Heiß und Rueß treffen zum 2:0-Heimsieg gegen den TSV Rain II.

Der TSV Wertingen kann in den noch verbleibenden drei Bezirksligaspielen befreit aufspielen. Am Sonntagnachmittag gewannen die Zusamstädter ihr Heimspiel gegen den TSV Rain II mit 2:0 und haben somit den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nord sicher.

Die Gastgeber erwischten dabei einen Blitzstart. Bereits in der 5. Minute zappelte der Ball im Netz. Nach einer Freistoßflanke von Max Knöpfle stieg Florian Heiß am höchsten und köpfte mithilfe des rechten Innenpfostens zum 1:0 ein. In der 20. Minute hätte es schon 2:0 stehen können. Kapitän Maximilian Beham fand mit einer Flanke in der Mitte den freien Marcel Mayr, doch dessen Kopfball konnte Rains Keeper Vincent Uder über die Latte lenken.

Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich durch viele kleine Fouls und Verletzungsunterbrechungen wenig Spielfluss. Bitter für Wertingen: Marcel Mayr und Andreas Kotter mussten beide nach einer guten halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden.

2:0 ist die Vorentscheidung für Wertingen

Im zweiten Durchgang war es ein ähnliches Spiel. Die Heimmannschaft schaffte es, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten und zeigte sich immer mal wieder in der Offensive. In der 55. Minute scheiterte Marco Gerold an Uder. Zehn Minuten später konnten die Zusamstädter aber verdient auf 2:0 erhöhen. Eine Flanke von Simon Riesinger fand den Kopf von Manuel Rueß. Und der verlängerte das Spielgerät gekonnt ins lange Eck. Rain wurde nur noch einmal gefährlich. In der 73. Minute zog Johannes Marb von der Strafraumkante ab und der Ball landete an der Latte. Das war es aber auch schon mit Gäste-Anschlussgelegenheiten in der Schlussphase.

Durch den nun sicher errungenen Bezirksliga-Erhalt kann die Wertinger Mannschaft von Trainer Daniel Schneider etwas entspannter die kommende Auswärtsaufgabe beim SC Bubesheim (Anpfiff am Mittwoch um 18.30 Uhr) angehen.

TSV Wertingen: Scherl; Knöpfle, Heiß, Hein, Schiermoch, Kotter (33. Eising), Beham, Mayr (33. Gerold), Gebauer, Riesinger (85. Fischer), Rueß Tore: 1:0 Florian Heiß (5.), 2:0 Manuel Rueß (66.) SR: Florian Schatz (ASV Hirschzell) Zuschauer: 180