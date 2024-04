Ein FCL-Dämpfer vor dem Derby in Holzheim

Fußball-Kreisligen: Eigentlich wäre der FC Lauingen beim 2024 noch sieglosen SV Holzheim favorisiert, doch das 0:3 gegen Offingen offenbarte Schwächen. Höchstädt erwartet Topteam.

Kein Fußball-Wochenende in der Kreisliga ohne Landkreis-Derby: Diesmal ist der SV Holzheim in der West-Gruppe Gastgeber für den FC aus Lauingen. Zwei Titel- bzw. Aufstiegskandidaten sind Gegner der beiden anderen Landkreis-Teams. Heimrecht hat Türk Gücü Lauingen gegen die TSG Thannhausen, während Dillingen beim TSV Ziemetshausen aufläuft. In der Kreisliga Nord erwartet die SSV Höchstädt die Gäste aus Alerheim. Alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Kreisliga West

Holzheim – FC Lauingen

Ins zweite Derby binnen einer Woche geht es für den SV Holzheim, wenn er am Sonntag (15 Uhr) den FC Lauingen empfängt. Die Aschbergler sind 2024 weiterhin sieglos und nun punktgleich mit dem ersten Relegationsrang zwölf. Vergangenes Wochenende hat die Mannschaft in Dillingen knapp mit 2:3 verloren. Dass sich die Aschbergler im Abstiegskampf dabei auf seine Fans verlassen kann, zeigte sich beim Auswärtsspiel im Donaustadion, als zahlreiche Anhänger die Blau-Weißen unterstützten. Auch für den FC Lauingen gab es einen Dämpfer im Kampf um die vorderen Tabellenplätze der Kreisliga West. Die Mannschaft des Trainerduos Tausend/Glogger startete stark ins Frühjahr, verlor vergangenen Sonntag aber das Verfolgerduell gegen Offingen zuhause bitter und klar mit 0:3. Für den FCL gilt es, defensiv an die Leistungen der ersten drei Partien anzuknüpfen und in der Offensive effektiver zu agieren.

Dass sich beim SV Holzheim Thomas Weber erst kurzfristig entscheiden kann, welche Startelf er gegen Lauingen aufs Feld schickt, gehört mittlerweile schon zum Standard. Mit Fabian Miller wurde die Verletztenliste nochmals größer. Er zog sich vor Wochenfrist im Training eine wohl schwerere Sprunggelenk-Verletzung zu. Beim umkämpften Hinspiel im Auwaldstadion siegte der FCL mit 1:0. (bg/JOHA)

Ziemetshausen – Dillingen

Auf einen Ausrutscher der Gastgeber hofft deren Konkurrenz gegen die SSV Dillingen. Die SSV ist seit der Winterpause in guter Verfassung deshalb in Ziemethausen kein Außenseiter. Das Heimspiel hat Dillingen Mitte September noch 1:3 verloren. (dz)

TG Lauingen – Thannhausen

Nach dem 0:0 im Topspiel vor Wochenfrist gegen Wiesenbach muss der Tabellenführer die Hürde in Lauingen nehmen. Und die ist alles andere als niedrig. Türk Gücü war vor Wochenfrist spielfrei und will seinen soliden achten Rang festigen, den hinter den Gastgebern beginnt die Abstiegszone. Beim Hinspiel in Thannhausen war TGL mit 3:1 obenauf. (dz)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Alerheim

Nach anfänglich schwachen Leistungen 2024 geht es für Höchstädt wieder in die richtige Richtung, auch wenn man gegen Tabellenführer Nördlingen vor Wochenfrist eine unverdiente Niederlage quittieren musste. An die gezeigte Leistung gilt es gegen das Spitzenteam aus Alerheim anzuknüpfen, um den ersten Rückrundensieg einzufahren. Die SSV-Elf erinnert sich gerne ans Hinspiel, als sie den damaligen Tabellenführer in Alerheim verdient mit 1:0 bezwang. (JOEB)