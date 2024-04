Fußball

18:00 Uhr

Gundelfingens Plan geht auf

Plus Fußball-Nachlese: Spielertrainer Heger ist nach FCG-Sieg erleichtert. Enttäuschte Glötter nach dem 0:1 in Horgau. Dillingen freut sich über ersten Derbysieg gegen Holzheim nach 17 Jahren.

„Nach all den Rückschlägen, den ganzen Widrigkeiten der vergangenen Wochen tut das richtig gut“, gab Stefan Heger unumwunden zu. Für den in der Winterpause in die Chefrolle gerutschten Spielertrainer des FC Gundelfingen war der 2:1-Erfolg beim VfR Garching zugleich das erste Erfolgserlebnis im Amt. Wenngleich er zugesteht: „Natürlich ist noch viel Luft nach oben. Trotzdem kann ich den Jungs einfach nur ein Lob aussprechen. Mit der schnellen Führung durch Patrick Högg ist unser Plan in der ersten Halbzeit voll aufgegangen. Dass wir am Ende zittern müssen, ist schon fast normal. Es hätte in der Situation gar nicht zu uns gepasst, wenn wir die Partie entspannt zu Ende gespielt hätten.“ Ungewöhnlich war, dass Heger und sein „Co“ Antis Chalkidis mit Deniz Erten und Ibrahim Neziri zwei Spieler ein- und nach kurzer Zeit wieder auswechselten. „Natürlich ist das bitter, es ging allerdings nicht anders. Beide brachten keine Entlastung nach vorne, also mussten wir die Taktik umstellen“, so Heger, der mit beiden in dieser Woche ein Gespräch führen wird, „denn wir brauchen sie im Abstiegskampf.“

Der geht am Samstag mit dem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Ismaning weiter, anschließend wartet der SV Heimstetten. Dort tritt der FCG dann bereits am Freitagabend an. Die Partie musste vorverlegt werden, weil Regionalligist Türkgücü München am Samstag Vorrang hat. Der hat das Heimstetter Stadion als zweite Heimspielstätte neben dem Grünwalder Stadion gemeldet. Letzteres steht für Türkgücü nur für zehn Partien zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen