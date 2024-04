Ein Glötter Aufbäumen bleibt aus

Fußball-Bezirksliga Nord: Gastgeber SSV Glött muss beim 0:1 die Stärke des FC Günzburg anerkennen.

Der Spielstand war lange Zeit knapp im Glötter Lilienstadion. Doch insgesamt geht der 1:0-Sieg für die Gäste-Fußballer des FC Günzburg mehr als in Ordnung. Zu deutlich war die spielerische Überlegenheit beim Bezirksliga-Spiel am Ostermontag. Insbesondere die FCG-Offensivabteilung zählt zu den besten der Liga. Die SSV Glött hielt lange kämpferisch dagegen, konnte aber in der zweiten Hälfte nichts mehr entgegensetzen.

Glött hat die erste Großchance

Die Chance für die SSV bot sich überwiegend in der ersten Hälfte, die die Eggle-Elf noch überwiegend ausgeglichen gestalten konnte. Die erste Großchance hatten die Hausherren. In der 16. Minute kam zunächst Antonio Pejic und dann im Nachsetzen Jonas Stutzmüller aussichtsreich zum Abschluss. Doch beide Angreifer verfehlten ihr Ziel. Dann trat auch Günzburg das erste Mal auf den Plan und hatte durch Finn Dorner die Führung vor Augen. Steven Kopp konnte die Kugel noch vor der Torlinie für seinen geschlagenen Keeper klären (21.).

Die Gäste kamen nun immer häufiger zu gefährlichen Torabschlüssen. So scheiterte zunächst Maximilian Lamatsch an SSV-Torhüter Dominik Trenker. Im Anschluss musste Markus Weigl gegen Christoph Bronnhuber in höchster Not klären (33.).

Lamatsch überwindet die Glötter Abwehr

Nach dem Wechsel machte Günzburg dann ernst. Schon nach wenigen Minuten folgte die Führung für den FCG, jedoch aus stark abseitsverdächtiger Position: Maximilian Lamatsch war nicht mehr zu halten. Der Torjäger umkurvte zunächst SSV-Schlussmann Dominik Trenker und schob dann aus spitzem Winkel gekonnt zum 0:1 ein (48.).

Vergeblich wartete man auf ein Aufbäumen der Lilien, die an diesem Tag nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen konnten. Erst in der Schlussphase sollte die Partie nochmals etwas an Fahrt aufnehmen. Nachdem Tim Paulheim per Handelfmeter gegen Trenker die Vorentscheidung liegen ließ, witterten die Hausherren nochmals ihre Chance. Den Glöttern gelang aber kein gefährlicher Torabschluss mehr. Somit blieb es bei diesem knappen aber verdienten Sieg für Günzburg.

SSV Glött: Trenker; Weigl, Kopp (72. Taner), F. Bacherle, J. Schneider, Ostertag (61. Galgenmüller), Kaya, Schrettle, Pejic, Strehle (76. B. Waidele), Stutzmüller Tore: 0:1 Maximilian Lamatsch (48.) Bes. Vork.: Keeper Trenker ( Glött) pariert Elfmeter gegen Paulheim (83.) Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (TSV Firnhaberau Augsburg) Zuschauer: 245