Personelle Probleme bei der SSV Glött

Fußball-Bezirksliga: Glött etwartet mit dem FC Günzburg einen starken Gast um den Ex-Lilien-Kicker Bronnhuber.

Das Osterwochenende beschwert den Lilien einmal mehr ein Heimspiel, was die Mannschaft des Fußball-Bezirksligisten wohlwollend zur Kenntnis nimmt. Denn die SSV Glött präsentieren sich momentan auf eigenem Terrain richtig gut. Eigentlich waren sogar zwei Heimspiele angesetzt, doch das Derby vom Donnerstag wurde in Absprache mit dem TSV Wertingen auf den 1. Mai verschoben.

Die SSV Glött muss weiter zulegen

Nun gastiert am Ostermontag der FC Günzburg im Lilienstadion. Um auch da punkten zu können, muss die Eggle-Truppe gegenüber der Vorwoche nochmals eine Schippe draufpacken. Nur wenn die Einstellung und Grundaggressivität stimmen, ist man auch in der Lage, einen Gegner wie den FC Günzburg herauszufordern. Die Gäste präsentierten sich zuletzt gegen den SV Holzkirchen in bester Spiellaune. Beim 4:1-Sieg wusste die Mannschaft von Ex-SSV-Spieler Christoph Bronnhuber in allen Belangen zu überzeugen. Winterneuzugang Maximilian Braun ist Dreh- und Angelpunkt im FCG-Spiel und neben Torjäger Lamatsch der bestimmende Akteur bei den Günzburgern. Wollen die Lilien am Montag etwas ergattern, darf man diesen beiden Akteuren keine Freiräume gestatten.

„Wir müssen als unangenehme Einheit auftreten und die Günzburg die Lust am Spiel nehmen“, sagt Eggle, der mit seinem Team in der Tabelle weiter an Boden gut machen möchte. Schon das Hinspiel zwischen beiden Kontrahenten war mit dem 2:2 eine knappe Angelegenheit. Nachdem die Glötter zuletzt überwiegend aus dem Vollen schöpfen konnte, gibt es nun erstmals personelle Ausfälle zu verzeichnen. Den beiden Offensivakteure Dominik Wohnlich und Philipp Strehle machen muskuläre Probleme zu schaffen. Sie müssen womöglich passen.

Ein wichtiger Glötter Abwehrspieler fehlt

Ganz sicher fehlen wird Abwehrspieler Raphael Martin, der über Ostern im Urlaub weilt. Bitter für Glött, das zuletzt insbesondere im Abwehrverbund zu überzeugen wusste. Ob Trainer Peter Eggle selbst auflaufen kann, ist nach einem Infekt unter der Woche ebenfalls fraglich.

