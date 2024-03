Ein weiterer Wertinger Sommer-Zugang

Fußball: Alexander Storzer wechselt zum Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Wertingen.

Nach der bereits vermeldeten Verpflichtung von Tjark Dannemann als neuem Spielertrainer – Daniel Schneider hört nach dieser Saison auf – präsentiert Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen jetzt Alexander Storzer als weiteren Sommer-Neuzugang.

Wertingens Defensive stärken

Der 24-Jährige ist flexibel in der Abwehr einsetzbar, agierte zuletzt bei seinem aktuellen Verein TSV Zusmarshausen auch im zentral-defensiven Mittelfeld und kommt in drei Spielzeiten als Defensivspieler auf 14 Tore und sieben Vorlagen. Storzer spielte in der Jugend in Gersthofen und sammelte dort in der Hinrunde der Saison 2018/2019 erste Bezirksliga-Minuten. Dann folgte der Wechsel zum TSV Pöttmes. Hier stieg er mit Wertingens Sportlichem Leiter Roman Artes, damals Trainer in Pöttmes, in die Bezirksliga auf. Zur Rückrunde 2021/22 zog es Storzer nach Zusmarshausen.

Für Artes, der den Kontakt „nie verloren hat“, bot sich die Gelegenheit, seinen nun in Westendorf wohnhaften Ex-Spieler nach Wertingen zu lotsen: „Eine absolute körperliche und läuferische Maschine mit einem super Charakter“, urteilt der TSV-Sportleiter.

