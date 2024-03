Fußball

vor 3 Min.

Den Aufstieg als Abschiedsgeschenk für Wertingens Trainer?

Plus Fußball-Frühjahrscheck: Bezirksliga-Erster TSV Wertingen hat seinen Kader für die Restsaison verstärkt. Coach Daniel Schneider, der im Sommer geht, kann fast aus dem Vollen schöpfen.

Von Günther Herdin

Für den Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen hat die Frühjahrsrunde bereits am Wochenende begonnen, die Bezirks- und Kreisligisten aus dem Landkreis stehen in den Startlöchern. Höchste Zeit also, die Teams von Donau und Zusam beim DZ/WZ-Frühjahrscheck etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Heute nehmen wir den TSV Wertingen in Augenschein.

Soll & Haben

Mit rekordverdächtigen 46 Punkten aus 18 Spielen führt der TSV Wertingen – bei einem Spiel Rückstand – die Tabelle vor dem FC Stätzling (45) an. Die Zusamtaler stellen die beste Offensive und haben bisher 49 Treffer erzielt. Allein 17 davon gehen auf das Konto von Torjäger David Spizert. Elf der 18 Begegnungen wurden zu Hause absolviert, dabei setzte es gegen den VfR Neuburg (0:2) und den VfL Ecknach (0:2) die einzigen Saisonniederlagen. Auswärts ist die Weste der Zusamtaler absolut makellos: Alle sieben Begegnungen wurden gewonnen bei einem Torverhältnis von 21:7.

