Es geht jetzt Schlag auf Schlag im Fußball-Landkreis Dillingen

Fußball: Das Wochenende hält entscheidende Duelle und damit viel Spannung bereit. Der FC Weisingen kämpft am Sonntag in der Relegation um den Erhalt der Kreisklasse.

Weil das Hochwasser den letzten Saisonspieltag der unteren Fußball-Klassen förmlich weggespült hat, verteilt sich die Spannung nun über die ganze folgende Woche. Fast jeden Tag standen und stehen Entscheidungen in Sachen Auf-/Abstieg und Relegationsteilnahme auf dem Programm – so auch am Wochenende.

In der Relegation um den Kreisklassen-Erhalt läuft der FC Weisingen am Sonntag, 16 Uhr, in Röfingen gegen den TSV Langenhaslach auf. Das Relegationsspiel um den Bayernliga-Erhalt zwischen dem FC Gundelfingen und Türkspor Augsburg ist nun für kommenden Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr, zum dritten Mal neu angesetzt worden. Ob das Schwabenstadion dann der Austragungsort sein kann, erscheint aktuell zumindest fraglich (siehe auch Kommentar auf dieser Seite).

Um Punkte in der Kreisliga West kämpft Altenmünster gegen die SSV Dillingen. Der direkte Klassenerhalt ist das Ziel der Gastgeber. Noch hält der SCA den rettenden elften Rang mit zwei Punkten Vorsprung auf Mindelzell.

Kicklingen und Schretzheim im Fernduell

Rund geht es auch auf Kreisklassen-Ebene. Bereits am Freitagabend wollte sich der SV Villenbach daheim gegen Aislingen noch auf Rang zwei der KK West 2 vorarbeiten. Ein Sieg muss her, um TGB Günzburg noch vom Relegationsplatz zu verdrängen.

Eine der Partie, die unter der Woche nachgeholt wurde, war das Kreisklassen-Derby zwischen Baiershofen (grün) und Neumünster-Unterschöneberg. Sebastian Liepert (Zweiter von rechts) erzielte den 3:3-Endstand. Foto: Karl Aumiller

In der Kreisklasse Nord 2 steht das Fernduell von zwei Dillinger Stadtteilvereinen um die Vizemeisterschaft samt Relegationsteilnahme im Fokus: Kicklingen (gegen Gast den SV-Donaumünster-Erlingshofen) hat aktuell 56 Zähler, Dritter Schretzheim (in Binswangen) zwei weniger.

Auch in der A-Klasse West 2 geht es für eine Landkreis-Meisterschaft um den wichtigen zweiten Tabellenrang: Die Glötter Bezirksliga-Reservisten (54 Punkte) erwarten den FC Lauingen II zum Lokalduell. Ob dann ein Heimsieg her muss, wissen die Lilien bereits vor dem Anpfiff, weil Konkurrent Rettenbach (53) in seiner finalen Saisonpartie schon am Samstag Gast des TSV Haunsheim ist.

SG Ebermergen – Höchstädt 6:3

Bereits am Donnerstagabend hat der Neuling SSV Höchstädt seine Saison in der Kreisliga Nord abgeschlossen. Die Bilanz hält als gute Nachricht den Umstand bereit, dass die Klasse auf Rang zehn gehalten werden konnte. Weniger positiv fällt das Fazit für die Rückrunde aus, in das sich die finale Niederlage bei der SG Ebermergen einreiht. In der zweiten Hälfte der Spielzeit 2023/24 holten die Rothosen nur noch zwölf ihrer insgesamt 34 Punkte, was die zweitschlechteste Ausbeute aller 15 Mannschaften für diesen Zeitraum bedeutet.

SSV Höchstädt: Stenzl; N. Korittke, Kölle, Weißbecker, Zecevic, Zengerle (46. Rettinger), Stelzle, S. Wanek, Wurm (34. Kaiser), Junginger (71. T. Korittke), A. Nuraj (46. Wagner) Tore: 0:1 Simon Stelzle (8.), 0:2 Alban Nuraj (12.), 1:2 Marco Rühl (31.), 2:2 Stefan Falch (35.), 3:2 Tim Scheithauer (56.), 4:2 Michael Fritz (59.), 5:2 Daniel Bayer (65.), 5:3 Tizian Korittke (81.), 6:3 Stefan Falch (87./FE) Rot: Mihael Zecevic (37./SSV) SR: Franz Kaltenegger (SSV Steinheim) Zuschauer: 125