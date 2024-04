Fußball

Ist Haunsheim schon aus dem Aufstiegsrennen?

Nicht rund lief es beim TSV Haunsheim am Osterwochenende in der A-Klasse West II. Da setzte es zwei Heimniederlagen. Im Spiel gegen die SSV Glött I (1:5) handelte sic obendrein Gerrit Nieke (rechts) eine Zeitstrafe ein, wie ihm dies auf dem Bild vom Schiedsrichter deutlich angezeigt wird.

Plus Untere Fußball-Ligen: TSV Haunsheim kann in der A-Klasse West II nicht mehr aus eigener Kraft Relegationsplatz zwei erreichen. Was Sportleiter Thomas Mödinger umtreibt.

Von Günther Herdin

Bis Ostern sah die Fußball-Welt beim TSV Haunsheim in der A-Klasse West II noch sehr gut aus. Das anvisierte Saisonziel, zumindest Platz zwei zu erreichen, war alles andere als eine Utopie. Doch dann legte der Osterhase den Gelb-Schwarzen in den beiden Heimspielen gegen die zweiten Mannschaften des FC Lauingen (1:2) und der SSV Glött (1:5) faule Eier ins Nest. Statt der erhofften vier oder sechs Punkte blieb kein einziger Zähler übrig. „Ein herber Rückschlag für uns“, gibt Sportleiter Thomas Mödinger offen zu.

Haunsheim ist realistisch

Die Chancen, zumindest noch Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation zu erreichen, schätzt der 51-Jährige realistisch ein. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand“, so Mödinger vor den letzten acht Saisonspielen. Der Rückstand auf die SSV Glött II, die momentan auf dem begehrten zweiten Tabellenplatz liegt, beträgt vier Punkte. Zwischen Glött II und Haunsheim, das Rang vier belegt, liegt mit dem FC Reflexa Rettenbach ein Team auf Rang drei, das ebenfalls auf die Vizemeisterschaft spekuliert. Ganz nach oben, sprich auf Rang eins, schielt in Haunsheim ohnehin keiner mehr: „Für uns ist klar, dass der TV Gundelfingen Meister wird“, lehnt sich Thomas Mödinger mit seiner Prognose fest.

