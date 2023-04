Personalsorgen vor dem Derby in Wertingen

Fußball-Bezirksliga: Gegen die U 23 des FC Gundelfingen muss Gastgeber TSV Wertingen am Sonntag auf einige Stammkräfte verzichten, unter anderem sein Innenverteidiger-Duo.

Dank der beiden Siege gegen den VfR Neuburg und Jettingen steuerte der TSV Wertingen in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord ein ruhigeres Fahrwasser an. Aktuell stehen die Zusamstädter auf einem gefestigten Platz im Mittelfeld. Mittlerweile ist sogar der Abstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz mit sechs Punkten Rückstand geringer, als der Vorsprung zum Abstiegsrelegationsplatz (acht Punkte).

Auf Nachfrage, welches Ziel sich Wertingens Trainer Daniel Schneider nun für die restliche Saison stellt, antwortet dieser: „Ein Ziel direkt geben wir nicht aus. Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein. Die Liga ist aber unglaublich eng und schwierig.“ Aufgrund des Last-Minute Sieges vor Wochenfrist beim VfR Jettingen war die Stimmung im Training gut.

Auch der Kapitän fehlt bei Wertingen

Vor dem Landkreis-Derby gegen die Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen plagen den Coach allerdings große Personalsorgen. Sein Innenverteidiger-Duo Maximilian Fischer (gesperrt) und Florian Heiß (privat verhindert) fällt aus. Kapitän Max Beham ist ebenfalls aus privaten Gründen nicht dabei wie Christoph Prestel. Dazu kommt noch der Ausfall von Stürmer Christoph Müller, der sich beim Spiel in Jettingen verletzt hat.

Dies eröffnet wiederum Chancen für Akteure, die zuletzt eher weniger Spielzeit erhalten haben. Doch vor allem der Ausfall der eingespielten Innenverteidiger wiegt schwer. Daniel Schneider denkt deshalb auch über eine Systemumstellung nach: „Da gibt es verschiedene Lösungen. Es kann durchaus zu einer Dreierkette kommen. Mal schauen, was das Abschlusstraining zu bieten hat.“ Ganz will sich der 36-Jährige also noch nicht in die Karten schauen lassen.

Gundelfingen plant bereits die nächste Saison

Die Gundelfinger waren derweil mit dem 0:0 im Mittwoch-Nachholspiel gegen Ecknach zufrieden. „Jeder Punkt kann am Ende ausschlaggebend sein in Sachen Klassenerhalt“, so FCG-Trainer Peter Stegner. Unterdessen läuft bereits die Planung für die neue Saison. Mittelfeldspieler Jonas Veh will sich andernorts neu orientieren. Aus der eigenen U 19 verlässt lediglich Tim Eichhorn den FCG in Richtung Dorfmerkingen. Die in dieser Saison bereits eingesetzten Daniel Karpf, Raphael Schneider und Philipp Mantwied schließen sich ab Sommer der U 23 an. Mit Nick Mayerföls, Florian Lindel, Laurin Völlmerk und Jeremias Seibold gehören vier weitere Spieler des Jahrgangs 2004 schon länger zum Bezirksliga-Kader. Stegner: „Wir sind zudem mit ein paar externen Spielern im Kontakt.“ Verstärkung erhält das Trainerteam durch den 29-jährigen Marcel Waschhauser (Fitness- und Athletik). Beim Derby in Wertingen fällt nur Johannes Hauf aus – neben den bereits länger fehlenden Marcel Brugger und Nik Groepper.

Hinspiel: Wertinger 3:1-Auswärtssieg