Fußball-Schiedsrichter

vor 18 Min.

Erste Günther-Holz-Plakette geht an Ehefrau Jutta

Plus Fußball: Die schwäbischen Schiedsrichter würdigen ein halbes Jahr nach dem Tod des aus Lauingen stammenden Referees dessen Verdienste um den Sport im Landkreis und im Bezirk. Die neue Auszeichnung soll jedes Jahr verliehen werden.

Von Günther Herdin

Er war einer der besten Fußball-Schiedsrichter, den der Bezirk Schwaben je hervorgebracht hat. Seinen absoluten sportlichen Höhepunkt erlebte er im Sommer 1994, als er im Berliner Olympiastadion an der Seite von Referee Manfred Amerell ( Augsburg) gemeinsam mit Kurt Ertl ( Günzburg) als Assistent bzw. Linienrichter beim Spiel Werder Bremen gegen Rot-Weiß Essen (3:1) fungierte. Die Rede ist vom gebürtigen Lauinger Günther Holz, der im vergangenen Jahr im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

Günther Holz Foto: bhv

In Anerkennung seiner herausragenden Leistungen für das gesamte schwäbische Schiedsrichterwesen, hat vor wenigen Tagen der Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss (BSA) entschieden, einmal pro Jahr die sogenannte „Günther-Holz-Plakette“ an Personen zu verleihen, die sich eine über alle Maße hinaus geschätzten Vorbildfunktion verdient gemacht haben. „Und mit wem als zu Ehrenden könnte man dabei besser anfangen als mit Günther Holz selbst, dem Mann mit vielen Visionen, einem Vordenker nicht nur im schwäbischen Schiedsrichterwesen schlechthin und einem großartigen Menschen mit Humor, Elan und Geradlinigkeit“, würdigte BSA-Obmann Thomas Färber bei seiner Laudation den langjährigen Obmann der Gruppe Donau. Die Auszeichnung nahm die Witwe von Günther Holz, Jutta Reichel-Holz, in Pforzen im Allgäu entgegen. Mit zu den Gratulanten zählten neben Thomas Färber auch die Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Sabrina Hüttmann aus Welden sowie Helmut Urban aus Bachhagel, der bei den schwäbischen Schiris für das Lehrwesen zuständig ist.

