Später Ausgleich beim Verfolgerduell in Villenbach

Fußball-Kreisklassen: Patrick Mair rettet Gast SpVgg Bachtal noch einen Punkt beim SV Villenbach. Der SV Kicklingen-Fristingen macht die Nord-2-Gruppe mit einem Sieg im Topspiel wieder spannend.

Weil das Verfolgerduell der Fußball-Kreisklasse West 2 zwischen Villenbach und der SpVgg Bachtal keinen Sieger sah (2:2), konnte sich Spitzenreiter TSV Burgau mit einem 9:1-Kantersieg gegen die SG Bächingen/Medlingen weiter absetzen. Einen Kantererfolg feierte auch Baiershofen beim 8:0 gegen Schlusslicht Ziertheim. Mit ihren Heimniederlagen stecken der TSV Wittislingen (0:2 gegen Neumünster) und Weisingen (1:1 gegen Wasserburg) weiter im Tabellenkeller fest. In der KK Nord 2 siegte Kicklingen im Topspiel beim Tabellenersten Ehingen 2:0 und macht die Spitze wieder spannender. Heranpirschen konnte sich auch Schretzheim (3:2 beim FC Donauried). In der Kreisklasse Nord 1 verloren die beiden Landkreis-Vertreter TSV Bissingen (0:3 gegen Minderoffingen) und TSV Unterringingen (1:3 bei der SG Niederhofen-Hausen) auswärts.

Kreisklasse West 2

Villenbach – Bachtal 2:2

Erst führte der Gast durch den Treffer von Tim Liebert nach einer knappen Viertelstunde, dann der SV Villenbach durch zwei Tore von Christoph Thoma (39./83.). Doch die Bachtaler steckten nicht auf und kamen vor der stattlichen Kulisse von 180 Zuschauern in der 88. Minute noch zum 2:2-Remis (Patrick Mair). (dz)

Weisingen – Wasserburg 1:2

Eine ebenso unnötige wie schmerzliche Niederlage musste der FCW hinnehmen. In einem ereignisarmen Spiel gingen die gleichwertigen Gäste durch den sträflich frei stehenden Sascha Wagner per Kopfball in Führung (44.). Nach dem Wechsel erzielte Diego Seiler Hermida nach einer sehenswerten Ballstaffette den verdienten Ausgleich (58.). Der Kopfballtreffer von Philipp Spring fand keine Anerkennung, obwohl der Ball klar hinter der Linie geklärt wurde. Konnte Keeper Tobias Duderstadt bei einem Konter der Gäste mit einer Großtat die Niederlage noch abwenden, war er beim späten Siegtreffer von Artan Sopjani machtlos (87.). (DUT)

Aisingen – TGB Günzburg 2:2

Rückstand, Ausgleich, Führung, Ausgleich – so die Schnellzusammenfassung der Partie aus Aislinger Sicht. Sonderlich mehr Chancen als bei den Treffern gab es kaum. Bereits in der 5. Minute gingen die Gäste durch Tugrul Sevindik in Führung. Niklas Hahn egalisierte diesen Spielstand eine halbe Stunde später. Noch vor der Pause gelang Niklas Emminger aus der Distanz das 2:1. Nach dem Wechsel waren erst acht Minuten gespielt, als Oktay Demirci für das 2:2 sorgte. Die Gäste wollten unbedingt die volle Punktzahl mit nach Hause nehmen und stiegen in der Folge voll in die Eisen. Diese Spielweise spiegelte sich in sieben Gelben Karten, zwei Zeitstrafen und einer Ampelkarte (77.) wieder. (EST)

Kreisklasse Nord 1

Ehingen-O. – Kicklingen-F. 0:2

Auf dem holprigen Rasen nahm der gastgebende Tabellenerste im Spitzenspiel sofort das Heft in die Hand, vergab aber vier große Chancen durch seine Sturmspitzen Leser und Armbrust – unter anderen mit einem Lattenkracher. Kurz darauf sah Fabian Stettberger nach einem groben Foul die Rote Karte und die Platzherren waren in Unterzahl. David Löffler traf zum 0:1, als Heimkeeper Julian Grohall den Schuss aus abseitsverdächtiger Position durch die Finger rutschen ließ. Ein Kopfball von Armbrust nach einem Freistoß hätte fast den Ausgleich bedeutet. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Kicklingen kaum Offensivaktionen und verwaltete die Führung gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber. Der starke Gästetorhüter Besel hielt seinen Kasten sauber, auch die Zeitstrafe von Sebastian Jung blieb ohne Wirkung. Jonas Manier machte dann in der Nachspielzeit nach einem 70-Meter-Solo den Sack zu und das Titelrennen wieder spannend. (sveo)

Schretzheims Martin Schromm (links) zieht ab und macht hier einen seiner drei Treffer zum 3:2-Auswärtssieg, FCD-Schlussmann Manuel Schmidt hat das Nachsehen. Foto: Georg Fischer

FC Donauried – Schretzheim 2:3

Der BC Schretzheim ging mit der ersten Chance in Führung: Jonas Behringer legte vor und Martin Schromm vollendete. Nach 14 Minuten hatte der Gastgeber eine Großchance, die Schlussmann Aninger aber vereitelte. Kurz vor der Halbzeit eroberte Damian Lasar den Ball im Mittelfeld und schickte Martin Schromm – 0:2. Nach der Pause hatte die Heimmannschaft mehr vom Spiel und erzielte den verdienten Anschlusstreffer durch Draws (58.). Nach einem langen Ball, den die Gästedefensive schlecht verteidigte, war Behrens zur Stelle und drückte den Ball zum 2:2 über die Linie (69.). In der letzten Spielminute schaffte der BCS das wichtige 3:2-Siegtor: Nach einem Freistoß entwickelte sich viel Durcheinander im heimischen Strafraum, Martin Schromm behielt die Übersicht und machte seinem dritten Treffer. (MÜDA)

Unterthürheim – Oberndorf 3:3

In einer von Beginn an intensiven Partie geht der TSV durch Nico Maiershofer in Führung (9.). Oberndorf kam in der Folge etwas besser ins Spiel und durch Kretschmer zum 1:1. Nizar Ghanemi gelang direkt vor der Halbzeit das 1:2. Nach der Pause kam Unterthürheim durch Routinier Christoph Wirth zum 2:2-Ausgleich (51.), bevor Joachim Schroedl die erneute VfB-Führung markierte (64.). In der Folge bietet sich den Zuschauern ein kämpferisches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Heimelf gab nicht auf und sicherte sich in der Schlussminute, wiederum durch ein Tor von Christoph Wirth, den verdienten 3:3-Endstand. Damit setzt Unterthürheim seine positive Serie unter Trainer Karl Baumann fort, und ist auch im fünften Punktspiel hintereinander ungeschlagen. (tsvü)