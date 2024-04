Der BC Schretzheim lässt abreißen

Fußball-Kreisklassen: Ehingen verteidigt die Nord-2-Spitze mit einem 2:1-Auswärtserfolg. Donaualtheim gibt die Rote Laterne ab. In der KK West 2 büßt Villenbach an Boden ein.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Nord 2 verpasste der Tabellenvierte BC Schretzheim mit der 1:2-Heimniederlage gegen Tabellenführer Ehingen-Ortelfingen Richtung Spitze aufzuschließen – und droht jetzt sogar den Anschluss an Zweiten Donaumünster und Dritten Kicklingen-Fristingen zu verlieren. Wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt sammelte der FC PUZ mit dem 2:1-Erfolg in Binswangen. In der Kreisklasse West 2 führt Burgau vor der SpVgg Bachtal. Villenbach büßte durch die Niederlage bei der SG Bächingen/Medlingen an Boden ein. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte der TSV Wittislingen beim 4:1 in Ziertheim ein.

Kreisklasse Nord 2

Binswangen – FC PUZ 1:2

Schon zur Halbzeit stand das Endergebnis fest. Stefan Böck brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Dem 1:1 per Strafstoß durch Jonas Winkler (39.) ließ Maximilian Fischer nur vier Minuten später, ebenfalls mit einem Elfmeter, den Siegtreffer folgen. (dz)

Schretzheim – Ehingen-O. 1:2

Ehingen übernahm zunehmend die Kontrolle. In der 79. Minute ging Armbrust im Strafraum zu Boden, den Foulelfmeter verwandelte Leser souverän zum Ausgleich. Der Lucky Punsch des SVEO folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit: Schretzheims Verteidiger rutschte weg und Meitinger traf zum 1:2-Endstand. (MÜDA) Der BC Schretzheim startete sehr gut in das Topspiel und hatte von Beginn an starke Aktionen. In der 7. Minute setzte Fabian Knötzinger Offensivspieler Martin Schromm in Szene – es stand 1:0 für den Verfolger. Anschließend kam auch von den Gästen mehr. Der SVEO wurde immer wieder durch Spielertrainer Armbrust gefährlich und es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen und Chancen. Nach der Pause kam von Schretzheim zu wenig.übernahm zunehmend die Kontrolle. In der 79. Minute ging Armbrust im Strafraum zu Boden, den Foulelfmeter verwandelte Leser souverän zum Ausgleich. Der Lucky Punsch des SVEO folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit: Schretzheims Verteidiger rutschte weg und Meitinger traf zum 1:2-Endstand. (MÜDA)

Kicklingen – Wertingen II 0:0

Die erste große Möglichkeit hatte Lukas Manier , dessen Schuss gerade noch geblockt wurden. Kurz vor der Halbzeit stand Jonas Manier frei am Sechzehner-Eck. Auch sein Ball passierte die Wertinger Defensive nicht. Nach der Pause blieb Kicklingen am Drücker und Mario Meier verpasste nach einer Flanke von Paul Löffler nur knapp das Ziel. Zwei Minuten später vergab Simon Dirr mit einem Flugkopfball. Die erste gute Wertinger Chance hatte Völk: Dessen ersten Schuss konnte Sebastian Jung noch blocken, beim Nachschuss war dann Stefan Besel mit einem blitzschnellen Reflex auf dem Posten. Kurz vor Schluss hatte Jonas Manier erneut die Führung auf den Fuß, scheiterte aber am stark reagierenden Pfänder. (TIRE)

Donaualtheim – Altisheim-L. 1:0

Der SVD nahm nach Anpfiff das Zepter in die Hand und kontrollierte über weite Strecken das Geschehen. Einige Möglichkeiten konnten jedoch nicht zur Führung genutzt werden, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Kurz nach Wiederanpfiff spielte Scheider nach Ecke einen Doppelpass mit Rohmeder und flankte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Reiter per Kopf auf Hartmann ablegte, der zum 1:0 einschob (47.). Die Gäste schalteten anschließend einen Gang nach oben und gestalteten das Spiel bis zum Ende spannend. Dennoch blieb es beim 1:0-Heimsieg und weiteren wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf, die Donaualtheim die Rote Laterne abgeben ließen. (YGAL)





Kreisklasse West 2

Neumünster-U. – Aislingen 3:1

Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, wo die Platzherren schneller und mit zunehmender Spielzeit auch aggressiver am Ball waren. Die SSV ging in der 24. Minute in Führung: Nachdem im selben Spielzug drei SSVler das Leder nicht ins Gehäuse brachten, nutzte Julian Vogg schließlich die Gelegenheit zum 1:0. Aislingens Youngster Fabian Müller wurde im Gegenzug vom heimischen Keeper gestoppt. Auch nach dem Wechsel gab es nur wenige Torchancen. Steffen Kränzle erhöhte erst in der 78. Minute auf 2:0. Den Eckball von David Lörcher nutzte Fabian Schrodi wenig später zum 3:0. In der Nachspielzeit landete die Hereingabe von Aislingens Niklas Hahn nicht beim eigenen Mitspieler, sondern bei einem Gastgeber, der die Kapellenbergler per Eigentor auf 1:3 herankommen ließ. Die Punkte blieben verdientermaßen in Neumünster . (EST)

Bächingen-FCM – Villenbach 3:2

Dank einer starken kämpferischen Leistung und geschlossenen Mannschaftsleistung rangen die ersatzgeschwächten Gastgeber die favorisierten Gästen etwas glücklich nieder. Torjäger Alexander Nusser sorgte für die Führung (12.). Die Freude im SGBM-Lager währte jedoch nicht lange, denn Philipp Baumann nutzte einem Abwehrfehler zum Ausgleich. Als Baumann einen schönen Steckpass aus spitzem Winkel zum 1:2 veredelte, gab es lange Gesichter im heimischen Lager (24.). Doch die Gastgeber ließen nicht locker und kamen vor der Pause fast zum Ausgleich, als Gästekeeper Christoph Wagner Alexander Nussers Schuss gerade noch parieren konnte. Besser machte es der SGBM-Sturmführer zwei Minuten nach dem Pausentee, als er aus der Drehung zum 2:2 traf. Mit einem unhaltbaren Fernschuss von der Strafraumgrenze brachte Routinier Alexander Ramold die Platzherren wieder mit 3:2 in Führung (50.). In der Folgezeit rannten die Villenbacher energisch, aber oftmals ideenlos gegen das SGBM-Bollwerk an, welches den knappen Vorsprung mit dem nötigen Quäntchen Glück des Tüchtigen über die Zeit rettete. (CST)

Bachtal – Baiershofen 4:3

Ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer in Altenberg . Am Ende siegte die heimische SpVgg Bachtal verdient und klettert in der Tabelle auf Rang zwei. Goalgetter Tim Liebert brachte die Hausherren in Führung (3.). Im ersten Abschnitt blieben die Bachtaler dominant und klar überlegen und Martin Rettinger erhöhte auf 2:0 (31.). Nach dem Wechsel wurden die Gäste mutiger und kamen durch Spielertrainer Dominik Bröll zum Anschluss (53.). In der 68. Minute stelle Achim Heck den alten Abstand wieder her, ehe Gabriel Streil der erneute Anschluss gelang (73.). Liebert brachte die SpVgg in der 78. Minute endgültig auf Siegkurs. Brölls Treffer per Handelfmeter in der Nachspielzeit konnte am vierten Erfolg der Bachtaler in Serie nichts mehr verhindern. (CHRIS)

TGB Günzburg – Weisingen 4:2

Jannik Baake kam kurzfristig zu seinem Debüt im FCW-Tor, konnte trotz guter Leistung die Niederlage nicht verhindern. Weisingen ging früh durch ein Eigentor von Mustafa Atik in Führung, musste dann aber den Ausgleich durch Hakan Polat hinnehmen. Zwei schmeichelhafte Elfmeter kurz vor und nach der Pause, beide verwandelt durch Firat Ece , brachten die Vorentscheidung. Die späten Treffer von Hakan Polat und Maximilian Knötzinger änderten nichts mehr an der Niederlage. (DUT)





Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Niederhofen-Hausen 1:0

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Team gegenseitig. Es gab keine nennenswerte Torchance. Nach dem Wechsel bot sich ein anderes Bild. Die Bissinger kamen deutlich besser aus der Kabine. Möglichkeiten von Josef Ebermayer , Daniel Braun sowie Dominik Konle blieben ungenutzt. Auf der Gegenseite parierte TSV-Zerberus Hubert Bschorer zweimal gegen Manuel Kleeman . Das Tor des Tages erzielte Sebastian Kommer nach schönem Doppelpass mit Patrick Reiter (67.). Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch alles. Ein Distanzschuss von Samuel Vaas war zu hoch angesetzt. Bschorer pariert noch einmal stark gegen David Fuchs und sicherte den Kesseltalern einen wichtigen Heimsieg. (HB)

