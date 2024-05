Wertingen geht mit Rückenwind in den Endspurt

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen könnte schon am Wochenende Meister und künftiger Landesligist sein.

Drei Partien sind noch auszuspielen, dann ist die Saison 2023/24 der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord Geschichte. Der TSV Wertingen braucht in diesen drei Spielen zwei Siege, um aus eigener Kraft den Meistertitel zu sichern. Damit verbunden wäre der Aufstieg in die Landesliga.

Es wäre ein Novum in Wertingens Vereinshistorie

Es bietet sich eine historische Chance, denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte würden die Zusamstädter den Aufstieg in diese bezirksübergreifende Liga schaffen. Mit etwas Glück könnte das Kunststück schon an diesem Wochenende vollbracht werden. Konkurrent und Tabellenzweiter FC Stätzling spielt nämlich bereits am Samstag beim TSV Gersthofen. Sollte Stätzling dieses Derby verlieren und Wertingen am Sonntag im Heimspiel gegen Günzburg gewinnen, sind die Zusamstädter nicht mehr einzuholen.

Das auch die vermeintlich „leichteren“ Gegner nicht unterschätzt werden, zeigte der TSV unter der Woche. Mit einem 6:0 gewann man im Lokalduell bei der SSV Glött. Auch der kommende Kontrahent war unter der Woche im Einsatz. Der FC Günzburg gewann am Maifeiertag mit 3:2 gegen den TSV Gersthofen, ein durchaus beachtliches Ergebnis. Durch diesen „Dreier“ haben die Günzburger den Klassenerhalt so gut wie sicher in der Tasche.

Personell sollte sich bei den Zusamstädtern im Vergleich zu den letzten Spielen wenig ändern. Einzig Alexander Wiedemann ist noch krank und Ivan Rasic hat im Spiel gegen Glött einen Schlag abbekommen. Für das Spiel gegen Günzburg könnte es bei dem Kroaten aber reichen, um rechtzeitig wieder einsatzfähig zu sein.

