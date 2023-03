Wertingen will Revanche nehmen

Fußball-Bezirksliga: Die Hinspielniederlage des TSV Wertingen gegen Maihingen war von der bitteren Sorte.

Das Ziel der Bezirksliga-Fußballer des TSV Wertingen am Sonntag ab 15 Uhr ist klar definiert: Revanche soll her auf dem heimischen Judenberg gegen den FC Maihingen. Der Grund: Die Hinrundenniederlage Ende August war eine von der äußerst bitteren Sorte.

Obwohl die Wertinger damals das Spiel bestimmten und ein klares Chancenplus verzeichneten, mussten sie sich am Ende mit 0:1 geschlagen geben. Dem frühen Gegentor aus der dritten Minute rannte der TSV die restliche Spielzeit vergeblich hinterher. Dies soll kein zweites Mal passieren.

Wertinger 1:1 gegen Günzburg

Nach dem 1:1 in der vergangenen Woche gegen den Tabellenführer aus Günzburg will Wertingen die ersten drei Punkte im Jahr 2023 eingefahren. Beide Teams haben aktuell eine Serie am Laufen, die bereits seit acht Spielen in Folge Bestand hat. Die Wertinger sind seither ungeschlagen. Die Maihinger dagegen konnten seit acht Pflichtspielen nicht mehr gewinnen. Der FCM muss sich also mächtig strecken, um am Ende der Saison den Klassenerhalt realisieren zu können. Aktuell liegt er mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die Gäste aus dem Ries erledigten ihre Aufgaben zuletzt allerdings nicht schlecht und dürfen nicht unterschätzt werden. Gegen den SC Bubesheim und dem Aufstiegsfavoriten TSV Aindling spielten die Maihinger jeweils unentschieden.

Die Wertinger Mannschaft von Trainer Daniel Schneider kann sich also durchaus auf eine harte Nuss einstellen, die erst mal geknackt werden will. Tabellentechnisch sieht es für Wertingen derzeit dennoch deutlich entspannter aus. Der TSV rangiert auf einem guten vierten Platz mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als der TSV Rain II hat, der den Abstiegsrelegationsplatz belegt. Aufgrund der zuletzt guten Form sind beim TSV Wertingen kadertechnisch nur wenige Änderungen zu erwarten.