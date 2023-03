TSV Wertingen: Da war noch Luft nach oben

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen hat die letzte Großchance im Heimspielgegen Tabellenführer Günzburg, muss sich aber mit einem 1:1-Remis bescheiden.

Es hätten auch drei Punkte werden können für den Tabellenvierten TSV Wertingen. Im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den Spitzenreiter FC Günzburg verzeichneten die Gastgeber die letzte große Torchance. Welche aber ungenutzt verstrich. So blieb es zum Start in die Frühjahrssaison bei einem 1:1-Unentschieden.

Die 200 Zuschauer auf dem Wertinger Kunstrasenplatz sahen eine intensive Begegnung, in der die Zusamstädter durch ein Eigentor früh in Rückstand gerieten: Einen Günzburger Eckball von Casamayor-Bell beförderte Manuel Rueß unglücklich ins eigene Netz. Wertingen war vom frühen Rückstand nur kurz beeindruckt und kam zu Chancen durch Marcel Mayr sowie Maximilian Fischer. Auf der Gegenseite brachte Matteo Komm das Leder nicht an TSV-Keeper Sandro Scherl vorbei. Vier Minuten später gelang den Zusamstädtern der Ausgleich. Mayr legte auf rechts ab zu Müller und der traf aus spitzem Winkel ins lange Eck – 1:1.

Wertingen ist dem 2:1 nahe

Kurz vor der Pause hatte Wertingen nochmals zwei Großchancen bei Fischers Kopfball und den Freistoß von Marco Gerold an die Latte. Wertingen war im ersten Durchgang das aktivere Team und verzeichnete ein Chancenplus. Das Eckballverhältnis von 8:2 sprach ebenfalls klar für den TSV.

Nach dem Wechsel wurde es erst in der Schlussphase spannend. Günzburgs Ömer Güzel musste eine Zeitstrafe absitzen. Der TSV konnte die Überzahl jedoch nicht wirklich nutzen, im Gegenteil. Der FCG tauchte nach einem Konter plötzlich mit Benjamin Wahl vor Scherl auf, der den Ball zur Ecke ablenkte. Die beste Chance auf den Lucky-Punch hatten schließlich die Platzherren: Der eingewechselte Stefan Fackler war auf der rechten Seite durch, legte sich den Ball aber minimal zu weit vor – und es blieb beim 1:1-Remis.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Fischer, Heiß, Schiermoch, Gebauer (70. Kotter), Beham, Gerold (80. Fackler), Rueß (74. Prestel), Mayr, Müller Tore: 0:1 Rueß (ET 7.), 1:1 Müller (26.) Zeitstrafe: Güzel (75./FCG) Schiedsrichter: Christian Stober (SV Türkgücü Königsbrunn) Zuschauer: 200