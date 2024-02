Handball

Der TV Gundelfingen ist auf dem Weg zum Meistertitel

Plus Handball: BOL-Spitzenreiter TV Gundelfingen hat im Top-Derby den längeren Atem. Auch die Damen setzten sich gegen den Lokalrivalen Lauingen-Wittislingen durch.

Vor der Kulisse einer voll besetzten Kreissporthalle baute Gastgeber TV Gundelfingen seinen Vorsprung auf den Bezirksoberliga-Verfolger und Lokalrivalen HSG Lauingen-Wittislingen weiter aus. Nach stimmungsvollen 60 Derby-Minuten stand ein 34:28-Heimsieg für den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter auf der Anzeige. Im „Vorspiel“ hatten bereits Gundelfingens BOL-Frauen ihr Derby gegen die HSG gewonnen (29:22).

Beide Fan-Lager unterstützen ihre Teams nach Leibeskräften. Im Männer-Duell kam Gundelfingen etwas besser aus den Startlöchern, konnte sich aber nicht absetzen. Dies lag zum einen an der offensiven Verteidigung gegen die TVG-Rückraumwerfer, zum anderen an der starken Leistung von HSG-Keeper Christian Rommel. Sein Gegenüber Dominik Brucker war aber ebenfalls ein sicherer Rückhalt. So entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen samt 14:12-Heimführung zum Seitenwechsel. Die HSG nutze nach Wiederanpfiff eine Überzahlsituation zum Ausgleich. Bis zum 17:17 blieb es ein offener Schlagabtausch, ehe sich die Gastgeber absetzten. Marc Lischka stand mittlerweile ins TVG-Tor und zeigte einige starke Paraden. Bei der HSG schwanden die Kräfte, die Abwehrlücken wurden immer größer. Das 34:28-Endergebnis spiegelte das Kräfteverhältnis an diesem Abend wieder. (bedu)

