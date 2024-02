HSG Lauingen-Wittislingen: Ein Arbeitssieg gegen Aichach

Handball: Vor dem großen Derby in Gundelfingen punktet die HSG Lauingen/Wittislingen.

Auch wenn das Endergebnis von 25:23 gegen Aichach nicht so anmutet, war es dennoch ein relativ sicherer und verdienter Heimerfolg der HSG Lauingen/Wittislingen bei der Bezirksoberliga-Nachholpartie am Dienstagabend in der Wittislinger Schulsporthalle.

Gast TSV Aichach fand besser ins Spiel und nutzte Fehler im HSG-Spielaufbau zu einer Zwei-Tore-Führung. Erst Mitte der ersten Halbzeit konnten die Hausherren aus einer starken Abwehr heraus selbst in Führung gehen. Im Angriff nahm die Treffsicherheit zu, so stand zur Pause ein 12:10 auf der Anzeigentafel.

Vorsprung in Wittislingen ausgebaut

Diese wurde nach dem Wechsel – angeführt vom treffsicheren Rechtsaußen Manuel Frieß – schnell auf vier Tore ausgebaut. Doch bei der Biller/Hornung-Truppe häuften sich nun einfache Ballverluste. Aichach kam kurz vor Ende plötzlich auf ein Tor heran. Nach einer Auszeit gelang dann der letzte Treffer zum 25:23-Sieg.

Die HSG bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. Nach dem spielfreien Faschingswochenende geht es am 17. Februar zum Derby bei Spitzenreiter Gundelfingen. Dort gilt es, die unglückliche Hinspielniederlage wettzumachen. (CHR)

Spielfilm: 1:3, 4:4, 9:6, 12:10 – 16:12, 20:18, 24:23, 25:23

HSG TVL-Wittislingen: Rommel, Huber; Frieß (4 Tore), Ma. Maier (2), Egger (4), Meitinger (1), Sand, Kinzler, Soderer (6), Mi. Maier (1), Märkl (2), Schreitt (3/1 Siebenmeter), Krumscheid (2)