Gundelfingen versus HSG: Mehr Derby geht nicht

Plus Handball: Den Classico zwischen Gastgeber TV Gundelfingen und der HSG Lauingen-Wittislingen gibt es kommenden Samstag gleich in doppelter Ausfertigung. Das Männer-Duell steht dann ganz im Zeichen des Landesliga-Aufstiegs.

Binnen dreieinhalb Stunden steigen am kommenden Samstag die beiden Topderbys der lokalen Handball-Szene. Zweimal ist dann der TV Gundelfingen Bezirksoberliga-Gastgeber, zweimal trifft er auf die in einer Handball-Spielgemeinschaft vereinte Wurfkraft des TV Lauingen und TSV Wittislingen – mehr Derby geht nicht. Zumal beim „Classico“ der Männer der ungeschlagene Tabellenführer gegen seinen schärfsten Verfolger antritt.

Michael Schaarschmidt ist TVG-Abteilungsleiter und aktiver Spieler. Er hofft mit Blickrichtung Landesliga nicht nur auf einen vorentscheidenden Heimsieg seiner Mannschaft, sondern auch auf eine ganz besonders stimmungsvolle Atmosphäre: „800 Zuschauer gehen rein. Ich bin zuversichtlich, dass die Kreissporthalle voll wird.“ Anpfiff für die Damen ist am Samstag um 17 Uhr, die Herren laufen um 19 Uhr auf.