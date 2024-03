TSV Wertingen: Den Bezirksliga-Erhalt fix gemacht

Handball: Die Männer des TSV Wertingen gewinnen das „Derby in Rot“ gegen Donauwörth.

Wertingens Bezirksliga-Handballer haben mit dem 34:28-Heimsieg gegen Donauwörth den Bezirksliga-Erhalt geschafft. Von den 250 Zuschauern folgten viele dem Motto „Derby in Rot“ und unterstützten ihr Team in den Vereinsfarben.

Freude beim Wertinger Trainer

Rechtshänder Christoph Burgkard sorgte mit drei Treffern in Folge von der linken Außenposition für einen guten Start. Donauwörths gute Abwehr hielt die Partie aber im ersten Abschnitt noch offen. Erst nach 20 Minuten gelang dem TSV eine Vier-Tore-Führung, die bis zum Pausenstand von 16:12 anhielt. Nach dem Wechsel brachten Robin Ost und Patrick Kleinle frischen Schwung ins Wertinger Angriffsspiel. Während Coach Matthias Reitenauer von einer vollen Bank aus frische Kräfte ins Spiel bringen konnte, schwanden beim Gast zunehmend die Kräfte und Wertingen spielte einen sicheren Erfolg ein. Coach Reitenauer war nach dem Abpfiff erleichtert und freut sich, auch kommende Saison mit seinem Team in Schwabens Bezirksliga spielen zu können. Die letzte Saisonpartie nach vier spielfreien Wochen am 13. April daheim gegen Königsbrunn II ist bedeutungslos geworden.

Spielfilm: 2:2, 6:4, 7:7, 14:10, 17:13 – 22:19, 29:22, 34:28 TSV-Männer: Cupic, Bestle, Bohatsch, Burgkard (5 Tore), Gump, Ost (6/1 Siebenmeter), Nagler (1), Munz (2), Reiner (4), Reitenauer (1), Sailer (1), Müller (2), Reissner (6/3), Kleinle (6)

Wertinger Frauen verlieren in Göggingen klar

Mit ihrer 17. Niederlage im 17. BOL-Saisonspiel kehrten die Wertinger Frauen vom TSV Göggingen zurück (14:32). Bis zum 7:7 Mitte der ersten Hälfte hielten sie gut mit, verloren dann aber nach zahlreichen Siebenmeter und Zeitstrafen den Anschluss. (MIGA)

Spielfilm: 1:3, 4:4, 9:8, 14:8 – 23:10, 30:12, 32:14 TSV-Frauen: Rehm, Wenninger, Giel, L. Eisele, R. Eisele (1 Tor/1 Siebenmeter), Dieminger (4), Böhm (2), Fritsch (1), Heindel (2), Schimmer (4), Gerhards, Liehr

