Wertingen ist knapp am ersten Punkt vorbeigeschrammt

Handball: Wertingens BOL-Frauen unterliegen im Derby der HSG aus Lauingen und Wittislingen um einen Treffer.

Ums Haar hätte es geklappt mit dem ersten Saisonpunkt für Bezirksoberliga-Schlusslicht Wertingen. In eigener Halle verloren die TSV-Damen das Derby gegen die HSG Lauingen-Wittislingen nur um ein Tor mit 19:20. In den letzten drei Spielminuten gelang keiner der beiden Mannschaft ein Treffer. Bei den Gästen konnte sich jede Feldspielerin in die Torewerferliste eintragen.

Lauingen-Wittislingen kann zulegen

Der Auftakt war vielversprechend für das Team des Trainer-Duos Jürgen Giel/Jasmin Gerhards. Wie schon oft in dieser Saison spielte Wertingen eine sehr solide erste Halbzeit und führte zwischenzeitlich mit zwei Toren. Dann legte die HSG Lauingen-Wittislingen zu und übernahm auch die Führung. In den letzten zehn Spielminuten kamen die Zusamstädterinnen zwar dreimal bis auf einen Treffer heran, aber nicht mehr zum Ausgleich. (dz)

Spielfilm: 4:2, 5:5, 9:9, 9:12 – 11:16, 17:18, 18:20, 19:20

TSV-Frauen: Liehr, Giel, R. Eisele (3 Tore/1 Siebenmeter), Dieminger (3), Böhm, Wenninger, Fritsch, Heindel (1), Schimmer (5/2), Gerhards (4), Wegner, Scherer (3), Deisenhofer HSG-Frauen: Stoldt, Pappe (1), Kapperich (1), L. Bahlmann (3), Ch. Bahlmann (3), Reinelt (2), Schmied (2), Urban (1), Kling (6/5), Selzle (1)