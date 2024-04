TSV Wertingen: Klassenerhalt als Tabellenerster

Handball: Wertingen schlägt zum Finale der Bezirksliga-Abstiegsrunde Königsbrunn. Die letzten BOL-Heimspiele für Meister Gundelfingen und „Vize“ HSG TVL-Wittislingen.

In ihrem Spiel dieser Handball-Saison gaben sich Wertingens Herren keine Blöße und gewannen unter der Woche daheim deutlich mit 40:29 gegen den TSV Königsbrunn II. Die Entscheidungen waren schon vor Anpfiff gefallen. Während die Gäste bereits sicher in die Bezirksklasse abgestiegen mussten, buchten die Wertinger bereits vor drei Wochen beim Sieg gegen Donauwörth das Ticket für den Verbleib in der Bezirksliga. Die Abstiegsrund schließen sie nun sicher als Tabellenerster ab.

Die Gastgeber gingen in der temporeichen Partie wie erwartet schnell in Führung und bauten diese nach 20 Minuten auf sechs Tore aus. Königsbrunn ließ jedoch nicht abreißen und nutzten eine kurze Schwächephase Wertingens aus. Beim Stand von 16:14 wurde TSV-Coach Matthias Reitenauer zum ersten Mal etwas lauter und schärfte mit einer Auszeit die Sinne seiner Spieler. Nach der Halbzeit sorgten die Zusamstädter dann schnell für klare Verhältnisse. Spielertrainer Reitenauer, der selbst nicht mehr aktive in die Partie eingreifen musste, ließ noch einmal jedem Akteure von der voll besetzten Bank Spielzeit zukommen. Routiniert und mit sehenswerten Spielzügen brachten die Wertinger die Partie zu Ende und beendeten somit ungeschlagen die Abstiegsrunde. (MIGA)

Spielfilm: 3:2, 12:7, 15:9, 19:16 – 27:19, 36:24, 40:29 TSV-Männer: Cupic, Bestle, Bohatsch (1 Tor), Burgkard (1), Gump (5), Ost (7), Nagler (4), Munz, Reiner (4), Reitenauer (1), Sailer (1), Müller (5), Reissner (8/4 Siebenmeter), Kleinle (3)

TV Gundelfingen

Mit dem Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen die SG 1871 Augsburg/ Göggingen verabschieden sich Gundelfingens Handballer aus der BOL-Saison in Richtung Landesliga. Ziel des Meisters ist dabei, auch das 20. Spiel ungeschlagen zu überstehen. Für den Saisonabschluss kann das Trainerteam nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen und möchte zusammen mit den Fans einen Sieg feiern – bei Getränken und Speisen für je einen Euro. Erfreulich ist, dass das gesamte Gundelfinger Team zusammen bleibt. Zur Landesliga-Saison 24/25 wird es nur punktuell Veränderung ergeben.

Als letzte BOL-Station steht für den Samen-Express der TSV Göggingen auf dem Fahrplan. Mit einem Auswärtssieg wurden die Gundelfingerinnen, die sich inzwischen zu einem Topteam der Liga gemausert haben, noch auf Rang drei aufrücken. Mit 17:1 Punkten aus der Rückrunde und dem besten Torverhältnis der Liga (plus 133) sind sie seit Mitte Dezember ungeschlagen. Grundstein für die Serie war vor allem die aktive 3:2:1-Abwehr, mit der bisher jeder Gegner vor große Probleme gestellt wurde. Auch die Automatismen im Angriff greifen immer besser und der TVG trifft von allen Positionen. Diesen attraktiven Handball wollen die Mädels auch in ihrem letzten Saisonspiel beim Tabellenachten demonstrieren. Man ist aber gewarnt: Göggingen hat Tabellenführer Kissing bezwungen und zuletzt Günzburg am Rande einer Niederlage gebracht. Anpfiff ist am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Anton-Betzler-Halle in Göggingen. (MSCH/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Zum letzten Saisonspiel treten die HSG-Männer am Samstagabend um 18 Uhr in der Lauinger Stadthalle an. Das Duell mit dem TSV Haunstetten II spielt sportlich keine Rolle mehr. Die Vizemeisterschaft der Gastgeber steht bereits vor dem Anpfiff fest. Dennoch wollen die HSGler auch im achten Spiel in Serie als Sieger vom Feld gehen und die Runde mit einem Erfolgserlebnis beenden. Der Gast steht auf dem sechsten Platz und kann im Fall einer Niederlage noch einen Rang brutschen. (CHR)