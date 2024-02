Sport-Serie

vor 18 Min.

Vitus Weh: Einer, der sich nicht oft bitten ließ

Plus „Was macht eigentlich ...?: Vitus Weh aus Aislingen war einst Fußball-Spielgruppenleiter, der die Terminlisten noch mit der Schreibmaschine erstellen musste. Ein Leben ohne den Sport kann sich der 83-Jährige nicht vorstellen.

Seine 83 Jahre Lebenszeit sieht man ihm nicht an. Vitus Weh fühlt sich trotz seines fortgeschrittenen Alters pudelwohl und weiß, wem er dies zu verdanken hat: Vor allem seiner Ehefrau Helma, die ihm bei der Ausübung seiner Hobbys immer den Rücken freigehalten hat, und der persönlichen Leidenschaft zum Sport. Der ehemalige Fußball-Spielgruppenleiter im Bereich Donau war in jungen Jahren selbst aktiver Spieler, später Trainer und Schiedsrichter. Und bei seinem Heimatverein SV Aislingen übernahm er einige Jahre in der Vorstandschaft Verantwortung und war später auch noch als Platzwart beim SVA im Einsatz. „Ja, ohne den Fußball wäre mein Leben ziemlich langweilig“, gesteht der gelernte Eisenbahner, der seit knapp 25 Jahren den beruflichen Ruhestand genießt.

Auch wenn der Pensionär inzwischen kaum noch bei den Heimspielen des SV Aislingen auf dem Kapellenberg vor Ort ist, ohne Fußball geht es nicht. An den Wochenenden kann es schon mal vorkommen, dass er von Freitag bis Sonntag gar sechs oder sieben Spiele live im TV bei Sky oder DAZN verflogt. Ob erste oder zweite Bundesliga oder Premier League, ihn interessiert einfach alles. Oft setzt sich Ehefrau Helma mit vor den Bildschirm und schaut mit zu. „Einen zweiten Fernseher zum Ausweichen auf andere Programme gibt es bei uns im Haus nicht“, verrät Vitus Weh lachend. Und dann erklärt der in Rettenbach und später in Offingen aufgewachsene Fußball-Fan, warum er seit einigen Jahren nicht mehr zum Sportplatz in Aislingen geht. Der ehemalige Trainer Peter Aust („Ein Supertyp“, so Weh) habe ihm scherzhaft vorgeschlagen, zu Hause zu bleiben. Denn immer wenn er, Weh, komme, setzte es Niederlagen für den SVA. „Also habe ich den Rat von Peter verfolgt“, grinst der 83-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

