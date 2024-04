Die Hoffnung lebt beim TV Dillingen

Tischtennis: Nach zwei eigenen Siegen ist für Verbandsligist Dillingen noch alles möglich – vom Klassenerhalt über die Relegation bis hin zum Direktabstieg. Die Konkurrenz entscheidet.

In der Verbandsliga Südwest haben die Tischtennis-Herren des TV Dillingen ihre eigenen Hausaufgaben überraschend klar und souverän erledigt. Zu Gast in Gräfelfing und Thalkirchen bestritten die TVD-Cracks die finalen Spiele der Saison. Zwei Siege waren Pflicht, um den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Und dies gelang, obwohl ein Gegner der bisherige Spitzenreiter war.

Drei Punkte gibt es kampflos für Dillingen

Die erste Partie fand beim TSV Gräfelfing III statt. Schnell war klar, dass es hier zum Sieg reichen wird. Die Gastgeber spielten dezimiert mit lediglich drei Akteuren, statt den üblichen vier. Somit gingen sofort drei Punkte auf das TVD-Konto. Am Ende stand ein klarer 9:1-Erfolg auf dem Spielbericht.

Den zweiten Gastauftritt gab es dann bei Tabellenführer SpVgg Thalkirchen III. Den Primus der Liga konnte Dillingen bereits zu Beginn bei den Doppeln in Schacht halten, da beide Matches gewonnen wurden. Benedikt Hirner und Mike Behringer legten zum 4:0 nach. Matthias Jörg musste dann den ersten Punkt zulassen. Ulrich Foag (2), Behringer und Hirner sicherten in der Folge den klaren Erfolg, ehe die Gastgeber nochmal Ergebniskosmetik betrieben. Endstand: 8:2 aus Dillinger Sicht.

Dillingen hat die Abstiegsränge vorerst verlassen

Somit haben die Kreisstädter (9:23 Punkte) zunächst einmal die Abstiegsränge verlassen und ihre Saison beendet. Die beiden Abstiegskonkurrenten Thannhausen (8:22) und Schwabmünchen II (8:22) haben ein Spiel weniger ausgetragen und müssen am Wochenende nochmals ran. In Schwabmünchen gastiert ebenfalls Gräfelfing III. Laut „Buschfunk“ jedoch wieder in dezimierter, schwacher Aufstellung – sodass alles andere als ein Sieg der Gastgeber eine Überraschung wäre. Dillingens Hoffnungen liegen damit auf dem FC Bayern München III, der die TSG Thannhausen empfängt. Bei gleichzeitigem Sieg von Schwabmünchen und Thannhausen wäre der TVD-Abstieg besiegelt. Sobald ein Team Punkte lässt, geht es in die Relegation. Dillingen kann jetzt nur noch hoffen …

