Verbandsligist Dillingen stellt den Anschluss her

Tischtennis: Der TV Dillingen sammelt drei Punkte gegen den Abstieg ein – auch dank eines Debütanten.

Es war der erste Auftritt von Neuzugang Mike Behringer in den blau-gelben Farben des Tischtennis-Verbandsligisten TV Dillingen. Und der gelang gut: In den beiden Heimspielen am Samstag gegen Schwabmünchen II (5:5) sowie Post SV Augsburg (8:2) sammelten die Kreisstädter drei Punkte ein. Der Klassenerhalt scheint nun wieder erreichbar.

Gegen den Tabellennachbarn TSV Schwabmünchen II sorgte Behringer an der Seite von Uli Foag für den ersten Punkt, während Benedikt Hirner/Matthias Jörg in fünf Sätzen den Ausgleich zuließen. Der Zugang sorgte dann dank einer souveränen Leistung auch für den ersten Dillinger Einzel-Punkt. Hirner kämpfte sich erneut in den fünften Satz, hatte aber erneut das Nachsehen. Foag und Jörg stellten mit zwei glatten 3:0-Siegen eine 4:2-Führung her. Erneut punktete Behringer – so war zumindest das Gesamtremis gesichert.

Nach Niederlagen von Hirner und Foag verkürzten die Gäste auf 5:4, sodass es im letzten Einzel zum Showdown kam. Jörg musste nach 2:1-Satzführung in den fünften Satz. Nach einem Aufschlagfehler Schwabmünchens zum 13:12 fühlten sich die Dillinger bereits auf der Siegerstraße. Aber Jörg setzte einen Rückhand-Topspin ins Aus – 13:13. Die Nerven flattern. Der Gast nutzte dies und glich zum 5:5 aus.

Dillingens versöhnlicher Abschluss

Die Enttäuschung beim TV Dillingen war groß, der Druck im zweiten Spiel gegen den Post SV Augsburg damit enorm. Behringer/Foag legten im Doppel wieder vor, Behringer gewann zum 2:1. Hirner musste den Ausgleich zulassen. Es sollte aber der letzte Punktgewinn für die Fuggerstädter bleiben. Foag und Jörg gewannen jeweils im fünften Satz, eher Behringer, Hirner und wieder Foag und Jörg punkten konnten. Mit dem 8:2-Erfolg gab es doch noch einen versöhnlichen Abschluss des Spieltages.