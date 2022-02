Dillingen

06:30 Uhr

Altes erstrahlt in Dillingen bald in neuer Pracht

Hans-Jürgen und Birgit Ruck aus Weisingen renovieren das Haus in der Kardinal-von-Waldburg-Straße 57 in der Innenstadt in Dillingen.

Plus Ein Paar aus Weisingen renoviert ein zwei Jahrhunderte altes Haus in der Dillinger Innenstadt. Welche Geschichte sich hinter den alten Mauern verbirgt.

Von Susanne Klöpfer

Auf der Baustelle in der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Dillingen ist viel los. Maler streichen Farben an die Wand, der Boden wird verlegt und Baustaub wirbelt durch die Luft. Zwischen allem steht Hans-Jürgen Ruck in blauer Arbeitshose. Zusammen mit seiner Frau Birgit Ruck renoviert der 57-Jährige aus Weisingen seit einigen Monaten das über 200 Jahre alte Haus in der Nähe der Dillinger Studienkirche. Seit Monaten verbringt der Bauherr jeden seiner Tage auf der Baustelle. Mit der Zeit hat der Selbstständige, der ein Projektbüro für Glaskonstruktionen leitet, sogar sein Büro auf den bereits ausgebauten Dachboden des dreistöckigen Hauses verlegt. Ob den Bauarbeitern und Handwerkern unter die Arme greifen oder schwierige Probleme lösen, Ruck ist immer da.

